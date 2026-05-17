Названы лучшие страны мира в 2026 году. Знаете, на каком месте Латвия?
U.S. News & World Report опубликовал рейтинг лучших стран мира на 2026 год. Латвия заняла довольно высокое место в первой половине рейтинга. Правда, две другие страны Балтии помещены немного выше.
Издание U.S. News & World Report опубликовало на днях свой рейтинг лучших стран на 2026 год. Это оценка 100 стран, проведенная 42 мировыми экспертами из научных кругов, аналитических центров и других организаций.
Эксперты оценили каждую страну по 100 различным показателям данных в восьми категориях: государственное управление, экономическое развитие, здравоохранение, гражданское благополучие, инфраструктура, возможности, природная среда, а также культура и туризм.
Ранее мировой рейтинг основывался на «подходах, базирующихся на восприятии», но в этом году он в большей степени опирается на данные для комплексного анализа «процветания, операционного здоровья и общественного благополучия» страны, сообщает новостная платформа.
В первой десятке доминируют скандинавские страны, известные своей социальной политикой и низким уровнем преступности. Тем временем США опустились в рейтинге по сравнению с прошлыми годами из-за более низких баллов за качество жизни, несмотря на свою экономическую мощь.
Швейцария — лучшая страна в мире в 2026 году, повторившая свой титул 2024 года. Это европейское государство заняло высокие позиции в нескольких категориях, включая экономическое развитие, государственное управление, возможности, культуру и туризм, а также здравоохранение.
В этом году Соединенные Штаты заняли 18-е место среди стран мира — это резкое падение с третьего места в 2024 году. Согласно рейтингу, США сочетают в себе «исключительные сильные стороны с заметными слабостями», получая высокие баллы за культуру, туризм и экономическое развитие, но низкие — за здравоохранение, инфраструктуру и гражданское благополучие.
Топ-10 лучших стран 2026 года:
1. Швейцария
2. Дания
3. Швеция
4. Германия
5. Нидерланды
6. Норвегия
7. Великобритания
8. Финляндия
9. Люксембург
10. Австрия
Латвия американскими экспертами была помещена на 32-е место. Ниже нашей страны оказались Мальта, Словакия, Хорватия, Греция, Кипр, Болгария, Румыния и многие другие государства мира. Литва на 27-м месте, Эстония - на 30-м.