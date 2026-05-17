Тысячи марафонцев заполнили улицы Риги (17.05.2026)
В воскресное утро на улицы Риги вышли тысячи марафонцев, открыв главный и самый массовый день марафона.
Кениец выиграл марафон в Риге, а Берзиньш стал чемпионом Латвии уже в шестой раз
Рижский марафон Rimi в этом году собрал более 46 тысяч участников из 116 стран, а главные марафонские победы увезли спортсмены из Кении и Эфиопии. Лучшим среди латвийских бегунов стал Кристап Берзиньш, в шестой раз завоевавший титул чемпиона Латвии.
В элитном зачете марафона первое место занял кениец Келвин Кипту Корория, преодолевший дистанцию за 2 часа 8 минут и 58 секунд. Более чем на две минуты он опередил эфиопа Гетачева Кени Туфу, а тройку сильнейших замкнул кениец Стивен Кипкемои, уступивший победителю около четырех минут.
Среди латвийских бегунов лучший результат показал Кристап Берзиньш, который финишировал за 2 часа 23 минуты и 50 секунд и в общем зачете занял девятое место. Он стал чемпионом Латвии в шестой раз.
В женском зачете самой быстрой стала эфиопская бегунья Аянту Кумела, финишировавшая за 2 часа 26 минут и 40 секунд. Второе и третье места заняли ее соотечественницы Абдета Обсе Деме и Аберта Адаворка Садура, которые уступили победительнице соответственно минуту и десять секунд и чуть менее трех минут.
Анна Ключника стала самой быстрой среди латвийских бегуний, преодолев дистанцию за 2 часа 53 минуты и 40 секунд. В общем зачете она заняла восьмое место.
На полумарафонской дистанции у мужчин первые три места заняли кенийские бегуны. Победил Чарльз Мбата Матата, финишировавший за 59 минут и 15 секунд. Джеймс Кипкогеи уступил ему 35 секунд, а Бенсон Тню Муркомен — 39 секунд.
Среди латвийцев самым быстрым был Янис Вишкерш, который преодолел дистанцию за 1 час 12 минут и 50 секунд и занял 14-е место.
В женском зачете полумарафона с новым рекордом победила эфиопка Эджгайеху Тайе, финишировавшая за 1 час 4 минуты и 22 секунды. Второй, уступив ей менее двух секунд, стала кенийка Шейла Чепкируи, а спортсменка из Уганды Стелла Чесанг проиграла почти четыре минуты и заняла третье место.
Илзе Юмике стала самой быстрой среди латвийских спортсменок в полумарафоне. Она финишировала за 1 час 21 минуту и 35 секунд и замкнула первую десятку.
Рижский марафон Rimi проходит в 36-й раз. В этом году на марафон зарегистрировались 46 313 участников из 116 стран.
Классический марафон собрал не менее 3500 участников, полумарафон — более 7000, дистанция 10 километров — около 7000, а популярная дистанция 6 километров — около 10 000 участников. В эстафетах, где участники вдвоем или вчетвером преодолевают полумарафон и марафон, приняли участие почти 200 команд.