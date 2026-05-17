На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии сегодня сыграет против Германии
Сборная Латвии по хоккею сегодня в Цюрихе в матче чемпионата мира встретится с Германией. Матч группы А на арене Swiss Life начнется в 21.20 по латвийскому времени, прямую трансляцию проведет 7-й канал Латвийского телевидения (LTV7).
В субботу латвийские хоккеисты со счетом 2:4 уступили Швейцарии, а Германия в пятницу проиграла Финляндии — 1:3.
В субботу в группе А в Цюрихе в 13.20 Великобритания сыграет с США, а в 17.20 Австрия встретится с Венгрией. В группе B, матчи которой проходят во Фрибуре, в первой игре дня в 13.20 сыграют Словакия и Италия, в 17.20 встретятся Швеция и Дания, а в 21.20 — Словения и Норвегия. Чемпионат мира в прямом эфире показывают LTV7 и сайт латвийского общественного СМИ Lsm.lv.
В составе сборной Латвии в Швейцарию отправились семь дебютантов. Свой первый чемпионат проводит 17-летний нападающий Оливерс Мурниекс, который стал самым молодым игроком сборной Латвии в истории чемпионатов мира, а еще один дебютант — 18-летний защитник Албертс Шмитс — уже выступал за национальную команду на Олимпийских играх этого года.
Из-за травм турнир пропускают нападающий клуба НХЛ «Филадельфии Флайерз» Родриго Аболс и вратарь «Питтсбург Пингвинз» Артурс Шиловс, а также нападающие клубов АХЛ Данс Лочмелис, Эрикс Матейко и Анри Равинскис. Не могут помочь сборной и защитник Кристианс Рубинс, а также нападающие Феликсс Гаварс и Рихардс Букартс.
По другим причинам от участия в чемпионате отказались выступающие в НХЛ Земгус Гиргенсонс из «Тампа-Бэй Лайтнинг», Теодорс Блюгерс из «Ванкувер Кэнакс», Элвис Мерзликинс из «Коламбус Блю Джекетс», Увис Янис Балинскис из «Флориды Пантерз», а также много лет выступающий в Швейцарии вратарь Иварс Пунненовс. На чемпионат сборная отправилась и без лидера последних турниров Эдуардса Тралмакса, чей клубный сезон продолжается в розыгрыше Кубка Колдера АХЛ. Руководство сборной, однако, отмечает, что место в составе для нападающего сохранено.
Главная звезда сборной Германии Леон Драйзайтль из «Ойлерз» в марте получил травму колена и пропускает чемпионат, однако в составе команды есть четыре игрока НХЛ — вратарь Филипп Грубауэр из «Сиэтл Кракен», защитник Мориц Зайдер из «Детройт Ред Уингз», а также нападающие Джош Самански из «Эдмонтон Ойлерз» и Лукас Райхель из «Бостон Брюинз».
Главный тренер сборной Германии Харольд Крайс включил в состав трех вратарей, восемь защитников и 14 нападающих. Из них 20 хоккеистов представляют клубы немецкого чемпионата DEL, а один игрок выступает в чемпионате Швейцарии. Из олимпийского состава этого года в сборной Германии остались 13 игроков.
Сборная Латвии продолжит чемпионат мира во вторник матчем против Австрии, который начнется в 17.20. 21 мая в 17.20 латвийцы сыграют с Финляндией, 23 мая в 13.20 — с США, 24 мая в 17.20 — с Великобританией, а в последнем матче группового этапа 26 мая в 13.20 встретятся со сборной Венгрии.