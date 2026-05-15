Рауля Кастро ждет судьба Мадуро? В США намерены выдвинуть обвинения против бывшего президента Кубы
США предпринимают шаги для выдвижения обвинений против 94-летнего бывшего президента Кубы Рауля Кастро, сообщают американские СМИ.
Предполагаемое обвинение связано с уничтожением самолетов кубинской эмигрантской группы в 1996 году, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на американских должностных лиц. Газета USA Today, ссылаясь на два источника, также связала возможное выдвижение обвинений с делом почти 30-летней давности.
24 февраля 1996 года кубинские военно-воздушные силы во время полета у берегов Кубы сбили два самолета, принадлежавших базировавшейся в Майами кубинской эмигрантской группе Brothers to the Rescue.
Гавана заявила, что самолеты Cessna вторглись в воздушное пространство Кубы. Однако Международная организация гражданской авиации пришла к выводу, что они находились над международными водами. Трое погибших были гражданами США.
Несколько американских политиков призвали предъявить обвинения Кастро. Члены Конгресса обвиняют его в том, что, занимая пост министра обороны, он отдал приказ сбить самолеты.
Кастро ушел с поста президента в 2018 году, а с должности руководителя Коммунистической партии — в 2021 году, и с тех пор больше не участвует активно в повседневной политике. Однако как младший брат революционного лидера Фиделя Кастро и один из последних представителей революционного поколения Кубы он по-прежнему пользуется большим авторитетом в стране.
Его также считают советником президента Мигеля Диаса-Канеля, и он по-прежнему связан с влиятельной кубинской армией.
Отношения между США и Кубой остаются напряженными со времен революции 1959 года, а после возвращения Дональда Трампа на пост президента они ухудшились еще сильнее. В январе 2025 года Трамп вновь включил управляемое Коммунистической партией островное государство в американский список государств — спонсоров терроризма.
Ранее президент США Дональд Трамп приказал захватить и заключить под стражу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что и было сделано. Многие опасаются, что подобный трюк Трамп может повторить и с кубинскими лидерами.