В Швейцарии начинается ЧМ по хоккею: где в Латвии бесплатно смотреть игры на больших экранах
Чемпионат мира по хоккею 2026 года стартует в пятницу четырьмя матчами в швейцарских городах Цюрих и Фрибург. Для латвийских болельщиков в Риге и Лиепае открываются огромные фан-зоны, которые создадут атмосферу настоящей арены прямо под открытым небом.
Латвия начнет чемпионат мира в субботу матчем со Швейцарией в 21:20, а на следующий день в то же время сыграет с Германией. Затем 19 мая латыши сыграют с Австрией, 21 мая с Финляндией, 23 мая со США, 24 мая с Великобританией и, в заключительном матче группы 26 мая - с Венгрией. Все матчи также будут транслироваться в прямом эфире на канале LTV7.
16 команд, участвующих в турнире, разбиты на две группы по восемь команд в каждой, что гарантирует по семь матчей на команду. Четыре лучшие команды в каждой группе выйдут в четвертьфинал и поборются за медали, а самые слабые команды в обеих группах покинут высший дивизион и будут заменены в следующем году на Украину и Казахстан.
В прошлом году чемпионами мира стали американцы. Латвия выиграла три матча в подгруппе и не прошла в четвертьфинал, заняв десятое место.
Сегодня в Риге и Лиепае откроются фан-зоны Optibet Fanotava, приглашая хоккейных болельщиков собраться вместе и пережить эмоции чемпионата мира в особой атмосфере, достойной арены. Вход на мероприятия будет бесплатным, а фан-зоны будут работать на протяжении всего чемпионата.
С 15 по 31 мая фан-зоны для хоккейных болельщиков будут доступны в Риге, в парке Эспланада, и в Лиепае, на парковке у концертного зала «Lielais Dzintars», предлагая возможность смотреть все матчи чемпионата мира по хоккею на больших экранах. Для создания особого эффекта присутствия в фан-зонах будут установлены два больших LED-экрана размером 5,5 м × 3 м, а также сцена для концертов и других мероприятий, обеспечивая полноценный опыт посещения для одновременно до 5000 человек.
На протяжении всего чемпионата в фан-зонах ожидаются не только просмотры матчей, но и музыкальная и развлекательная программа — различные артисты и активности дополнят атмосферу каждой игры, превращая совместный просмотр в настоящий праздник.
Первое специальное событие ожидается уже 16 мая, когда в рижской фан-зоне в 20.00 на сцену выйдет группа Dzelzs Vilks. Посетителей также ждут конкурсы с ценными призами, зона питания с разнообразным предложением еды и напитков, а также активности для всей семьи, в том числе для самых юных хоккейных болельщиков.