В Швейцарии начинается ЧМ по хоккею: где в Латвии бесплатно смотреть игры на больших экранах

С 15 по 31 мая фан-зоны для хоккейных болельщиков будут доступны в Риге, в парке Эспланада, и в Лиепае, на парковке у концертного зала «Lielais Dzintars», предлагая возможность смотреть все матчи чемпионата мира по хоккею на больших экранах. Для создания особого эффекта присутствия в фан-зонах будут установлены два больших LED-экрана размером 5,5 м × 3 м, а также сцена для концертов и других мероприятий, обеспечивая полноценный опыт посещения для одновременно до 5000 человек.