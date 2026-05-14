МИД: сокращение военного присутствия США в Латвии сейчас не рассматривается
В Министерстве иностранных дел заявляют, что сокращение военного присутствия США в Латвии сейчас не рассматривается. На фоне сообщений о возможной передислокации американских войск в Европе Рига подчеркивает: для безопасности Латвии важно долгосрочное присутствие сил, техники и резервов США в Балтийском регионе.
В МИД подчеркивают, что Латвия продолжает обеспечивать и совершенствовать поддержку принимающей страны и готова принять дополнительные подразделения США.
В министерстве отмечают, что для безопасности Латвии важно постоянное и долгосрочное присутствие в Латвии и Балтийском регионе военных возможностей США, техники и резервов.
МИД согласен с тем, что Европе необходимо брать на себя большую ответственность за собственную безопасность и оборону. В министерстве поясняют, что за последние годы Европа быстро увеличивает инвестиции в свои оборонные возможности и совершенствует военную готовность для обеспечения коллективной обороны.
«Такое понимание и готовность европейских стран подтверждает договоренность саммита НАТО в Гааге о вложении 5% внутреннего валового продукта (ВВП) стран в оборону и связанные с обороной и безопасностью расходы», — оценивает МИД.
В министерстве добавляют, что вклад Латвии в оборонные возможности в этом году составляет 4,91% ВВП, а со следующего года, согласно закону, он составит 5% ВВП.
Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Хегсет распорядился в течение года вывести около 5000 военнослужащих из Германии. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы вывести американских военных из Италии и Испании, поскольку эти страны выступают против войны с Ираном.
По состоянию на 31 декабря 2025 года в Италии находились 12 662 действующих военнослужащих США, в Испании — 3814. В Германии находились 36 436 военнослужащих.
Американская газета Wall Street Journal 8 апреля писала, что администрация Трампа рассматривает возможность вывода американских военных из стран НАТО, которые не оказали США поддержку в войне против Ирана.
По данным источников газеты, от передислокации американских войск могли бы выиграть Польша, Румыния, Литва и Греция.
План США может привести к тому, что значительное число американских военнослужащих будет размещено ближе к западным границам России, что, вероятно, вызвало бы недовольство Москвы.
По оценкам Wall Street Journal, в Европе находятся около 84 000 американских военнослужащих.