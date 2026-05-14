МИД: сокращение военного присутствия США в Латвии сейчас не рассматривается

Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Хегсет распорядился в течение года вывести около 5000 военнослужащих из Германии. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы вывести американских военных из Италии и Испании, поскольку эти страны выступают против войны с Ираном.