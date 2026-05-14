Россия нанесла массированный удар по Киеву: есть погибшие и десятки пострадавших

В результате массированной воздушной атаки России по Киеву в четверг погибли четыре человека, сообщили власти. Из-под завалов разрушенного российским ударом здания извлекли тела двух мужчин и одной женщины. Еще один мужчина, раненный во время российского удара по автозаправочной станции, умер в больнице.