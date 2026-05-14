Россия нанесла массированный удар по Киеву: есть погибшие и десятки пострадавших
Фото: scanpix
Соседка обнимает плачущую женщину на месте российского ракетного удара по жилому дому в Киеве, Украина, в четверг, 14 мая 2026 года.
В мире

Россия нанесла массированный удар по Киеву: есть погибшие и десятки пострадавших

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Киев в четверг оказался под массированной атакой российских беспилотников и баллистических ракет. По данным властей, погибли четыре человека, еще 39 пострадали, среди раненых — младенец.

В результате массированной воздушной атаки России по Киеву в четверг погибли четыре человека, сообщили власти. Из-под завалов разрушенного российским ударом здания извлекли тела двух мужчин и одной женщины. Еще один мужчина, раненный во время российского удара по автозаправочной станции, умер в больнице.

Фото: EPA/Scanpix
Люди в Киеве.
Люди в Киеве.
Фото: scanpix
Последствия обстрела Киева.
Последствия обстрела Киева.

В результате атаки пострадали 39 человек, среди них есть младенец, сообщили правоохранители.

«Враг наносит удары по Киеву беспилотниками и баллистическими ракетами», — написал в Telegram мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«В городе происходят взрывы. Столица находится под массированной атакой врага», — добавил он.

В Днепровском районе Киева падающие обломки дронов вызвали пожар на крыше пятиэтажного жилого дома. В Голосеевском районе обломки упали на проезжую часть.

Фото: scanpix
Последствия обстрела Киева.
Последствия обстрела Киева.

В Соломенском районе на парковке загорелся автомобиль. В Оболонском районе обломки попали в здание бизнес-центра и квартиру на 12-м этаже жилого дома, вызвав пожар, сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В Дарницком районе обрушились конструкции жилого дома, под завалами оказались заблокированы люди.

Фото: scanpix
Люди в Киеве.
Люди в Киеве.

Темы

УкраинаВойна в УкраинеКиевTelegramВиталий Кличко

Другие сейчас читают