Уже сейчас нужен план на случай нехватки медсестер в будущем
Уровень компетенций и число медсестер в Латвии растут, однако для реальных изменений и обеспечения достаточного количества медсестер при уходе за пациентами в больницах необходимо тесное сотрудничество всех сторон, вовлеченных в образование, оплату труда и занятость медсестер. Важно повышать не только зарплаты медсестер в государственном секторе здравоохранения, но и престиж профессии в обществе.
В Международный день медсестер во время онлайн-дискуссии «Роль медсестер в системе здравоохранения. Актуальные вопросы и вызовы», организованной Детской больницей и Фондом Детской больницы, участницы подчеркнули, насколько важно всем членам общества осознавать значение работы медсестер в системе здравоохранения.
«Мы часто говорим, что работа медсестры — это миссия. Даже если так, любой труд по призванию должен быть оценен и достойно оплачен. Думая о завтрашнем дне, уже сегодня нужно предпринять целый ряд шагов, чтобы удержать нынешних медсестер в отрасли и привлечь новых, потому что потребность огромна. Нам нужно создавать соответствующую рабочую среду и уметь показывать медсестрам возможности профессиональной карьеры — старшие медсестры, в том числе руководители мультидисциплинарных команд, медсестры-преподаватели и лекторы, медсестры, работающие в сфере безопасности пациентов и прав пациентов, медсестры, которые обучают пациентов, и медсестры, занимающиеся исследованиями», — подчеркнула во время дискуссии член правления Детской больницы Зане Страуме.
Одной из проблем, на которую указали участницы дискуссии, стало выгорание. Многие медсестры работают в нескольких местах, а в больницах на одну медсестру нередко приходится слишком много пациентов.
«В Детской больнице наша цель — добиться, чтобы в повседневной работе у медсестры было разумное число пациентов в зависимости от сложности их состояния. Например, это могли бы быть 4-6 пациентов в педиатрическом отделении, а в отделении интенсивной терапии — 1-2 пациента. Чтобы этого добиться, мы уже 10 лет измеряем нагрузку медсестер и используем расчеты для ее регулирования. Однако в целом сейчас в государственной системе здравоохранения Латвии не хватает около 5000 медсестер. Чтобы решить проблему нехватки медсестер, всем представителям отрасли нужно собраться вместе и принять общие решения», — пояснила директор по уходу Детской больницы Линда Фриденберга.
Общество хочет качественного здравоохранения и прихода новых специалистов в больницы, чтобы обеспечить устойчивость услуг.
«В Детскую больницу каждый год приходят новые медсестры, растет уровень знаний, профессия медсестры меняется, и все большее значение приобретают способности медсестры принимать решения — как при оценке состояния пациента, так и в вопросах лечения и ухода. Одновременно мы сталкиваемся с тенденциями, которые обозначают будущие вызовы: поскольку часть медсестер приближается к пенсионному возрасту, нам потребуется более быстрый приток новых специалистов в профессию. Когда молодые медсестры начинают трудовые отношения, мы видим, что они выбирают меньшую нагрузку, а значит, нам нужно больше медсестер. Поэтому я прогнозирую, что в дальнейшем мы будем все сильнее ощущать нехватку медсестер. Между тем родители ожидают, что помощь детям и молодежи будет соответствовать современным требованиям и достижениям медицины, поэтому решения проблемы нехватки медсестер нужно искать уже сейчас», — продолжила Фриденберга.
Поскольку в дискуссии участвовали руководительницы обеих программ по сестринскому делу, в ходе разговора обозначилось и то, как будущие медсестры смотрят на свою рабочую среду.
«Уже параллельно с учебой будущие медсестры могут начинать работать и быть частью команды по уходу в медицинских учреждениях. Студенты используют эту возможность, чтобы на практике лучше познакомиться со своей будущей профессией. Мы видим, что наши выпускники после окончания учебы в основном остаются в Латвии, и это нас радует. Однако они опасаются выгорания, потому что нагрузка в профессии медсестры в Латвии велика», — указала директор программы сестринского дела Латвийского университета Ина Межиня-Мамаева.
Она также подчеркнула, что последний опрос студентов показывает: больше респондентов, чем раньше, оценивают престиж профессии медсестры как высокий.
«В Рижском университете имени Страдиня в прошлом году на одно место в Академии молодых медсестер претендовали 10 школьников. Это также показывает, что молодежь интересуется этой профессией. Мы заметили, что все больше мужчин выбирают обучение профессии медсестры. Это важно, потому что в работе со взрослыми пациентами нередко необходима и физическая сила, а не только выносливость. Нам нужно увеличивать число медсестер, которые хотят и готовы активно участвовать в исследованиях», — отметила директор программы сестринского дела Рижского университета имени Страдиня Эва Цела.
В Детской больнице, чтобы поддержать и мотивировать студентов продолжать работу в сфере детского здравоохранения, ищут разные механизмы поддержки. Осенью 2025 года десяти молодым медсестрам, которые параллельно с учебой по программам сестринского дела работают в Детской больнице, были присуждены стипендии в размере 2000 евро. Это стало возможным благодаря пожертвованию Фонда поддержки будущего, основанного Rietumu Banka, и Фонду Детской больницы.
