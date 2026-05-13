Умер Владимир Молчанов - ведущий культовой телепередачи "До и после полуночи"

Настоящую известность Молчанову принесла авторская программа «До и после полуночи», впервые вышедшая в эфир в 1987 году. Для советского телевидения того времени она выглядела революционно: откровенные разговоры, живые интервью, западная музыка и атмосфера свободы, которой зрители прежде почти не видели на экране. Первым гостем передачи стал Андрей Миронов. Очень быстро программа превратилась в культурный феномен и стала одним из символов перестройки наряду с передачей «Взгляд».