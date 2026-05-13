Умер Владимир Молчанов - ведущий культовой телепередачи "До и после полуночи"
На 76-м году жизни скончался журналист и телеведущий Владимир Молчанов — один из главных символов советского телевидения эпохи перестройки. Когда советское телевидение еще говорило по бумажке, Молчанов уже разговаривал со зрителями по-человечески. Его "До и после полуночи" стало символом свободы, а сам ведущий — лицом перестройки для миллионов людей всего бывшего СССР.
О смерти Молчанова сообщил журналист и писатель Юрий Рост. «Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима», — написал Рост.
По словам близких, в последние годы Молчанов тяжело болел. В 2021 году он перенес сложную операцию по пересадке печени после онкологического заболевания, а в 2022-м пережил инфаркт. Телеведущий неоднократно попадал в больницу, однако каждый раз возвращался домой. Дополнительным ударом для него стала смерть супруги — колумбийской журналистки Консуэло Сегуры, с которой он прожил более полувека.
Владимир Молчанов родился 7 октября 1950 года. В молодости профессионально занимался теннисом и даже становился чемпионом СССР среди юношей в парном разряде. После окончания филологического факультета МГУ начал работать в Агентстве печати «Новости», был корреспондентом в Нидерландах и занимался расследованиями преступлений нацистов, скрывавшихся в Европе после войны.
Настоящую известность Молчанову принесла авторская программа «До и после полуночи», впервые вышедшая в эфир в 1987 году. Для советского телевидения того времени она выглядела революционно: откровенные разговоры, живые интервью, западная музыка и атмосфера свободы, которой зрители прежде почти не видели на экране. Первым гостем передачи стал Андрей Миронов. Очень быстро программа превратилась в культурный феномен и стала одним из символов перестройки наряду с передачей «Взгляд».
Одновременно Молчанов вел программы «Время», «90 минут» и «120 минут». Он оказался одним из первых ведущих «Времени», пришедших в эфир не из школы профессиональных дикторов, а из журналистики.
Одним из самых известных поступков Молчанова стал его отказ вести программу «Время» после событий января 1991 года в Вильнюсе, когда во время штурма телецентра советскими военными погибли мирные жители. Позже журналист рассказывал, что тогда выбросил партбилет и решил закрыть свою программу, поскольку не хотел создавать иллюзию свободы на телевидении.
После 1990-х Молчанов работал над документальными фильмами и культурными проектами, преподавал и вел мастерскую на факультете журналистики института телевидения и радиовещания «Останкино».
Для миллионов зрителей он остался человеком, который первым показал, что телевидение может быть не только официальным, но и живым, свободным и человеческим.