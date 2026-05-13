Ночной пожар в Пурвциемсе обернулся делом об убийстве: из квартиры вынесли тело мужчины
Ночью в Пурвциемсе спасатели тушили пожар в одной из квартир пятиэтажного дома. Местных жителей встревожило то, что из квартиры вынесли тело мужчины, а еще долгое время после ликвидации огня полицейские обходили соседей и расспрашивали их о погибшем. С учетом образа жизни умершего жильцы дома допускают, что речь может идти об убийстве.
Пожарных вызвали по адресу около часа ночи. Эвакуироваться пришлось только двум людям, остальным разрешили оставаться в помещениях. В сгоревшей квартире, предположительно, жил мужчина, который въехал туда совсем недавно, однако соседи уже успели его заметить, сообщает «Degpunktā».
Одна из соседок рассказала, что вокруг квартиры была заметна «суета», однако из-за двойных дверей она почти ничего не слышала. По ее словам, к мужчине, жившему в квартире, приходили люди, которые производили неприятное впечатление.
«Может, когда-то что-то и было. Но туда, к тому, кто там жил, ходили… нехорошие. Ему было около 50 лет», — сказала соседка.
Другая жительница дома также обратила внимание на посетителей этой квартиры.
«Туда ходили какие-то специфические люди. Они здесь не жили. Иногда можно было почувствовать, что кто-то курил в подъезде. У моих дверей тоже были два человека, которые что-то искали. Да, они были очень “веселые”», — рассказала она, отвечая на вопрос о том, могли ли эти люди употреблять алкоголь.
В подъезде видны следы крови, а на лестнице находится полицейская измерительная лента, которую используют для фиксации доказательств. Для обычного пожара это выглядит нетипично. Правоохранители работали на месте до рассвета и, несмотря на позднее время, опрашивали местных жителей. Все это вызывает у жильцов вопросы: не был ли пожар устроен намеренно и действительно ли сосед погиб именно из-за возгорания.
Соседка, живущая этажом ниже сгоревшей квартиры, рассказала, что полиция спрашивала, что она слышала и что знает о произошедшем. По ее словам, погибшего соседа она практически не знала и даже не была уверена, кто именно жил в этой квартире.
«Говорят, эту квартиру недавно продали. Может, его там и не было. Он всегда был очень вежливым, ничего плохого сказать не могу. В любом случае он мне никогда не мешал. Да, к нему приходили друзья, но всегда очень тихо, спокойно», — рассказала женщина.
При этом перед пожаром она слышала в квартире голоса трех человек. По ее словам, люди вели себя громко и эмоционально ссорились.
«Возможно, это даже был не тот мужчина, который там находился. Я не видела, кто был внутри. Я просто слышала голоса трех человек. Они вели себя очень громко, к сожалению. Ссорились, очень эмоционально», — сказала соседка.
Около полуночи голоса стихли, однако затем было слышно, что кто-то активно передвигается по квартире — ходит туда-сюда. В полиции подтвердили, что после пожара в помещении был найден мертвый мужчина. Первоначальная информация указывает на то, что против него могло быть совершено преступление. Начат уголовный процесс по факту убийства. Есть ли уже задержанные, на данный момент не сообщается.