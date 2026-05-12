"Это геноцид": Браже призвала коллективно бороться с Россией, виновной в депортации украинских детей
Россия вывезла и удерживает под контролем более миллиона украинских детей — в Латвии это уже прямо называют признаками геноцида, а Европа обсуждает новые санкции и операции по возвращению детей домой.
Принудительное перемещение и депортация украинских детей, осуществляемые Россией, являются геноцидом, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже. Как агентству LETA сообщил советник министра Томс Садовскис, в понедельник Браже приняла участие во встрече высокого уровня Международной коалиции по возвращению украинских детей, организованной в Брюсселе Европейской комиссией совместно с Канадой и Украиной. В центре внимания встречи были дальнейшие совместные усилия государств и международных институтов по возвращению в Украину незаконно депортированных и насильственно перемещенных Россией украинских детей.
Браже пояснила, что насильственная передача детей с целью полного или частичного уничтожения национальной, этнической, расовой или религиозной идентичности является одним из признаков геноцида согласно Конвенции ООН о геноциде.
Она акцентировала внимание на том, что Россия усиливает временное перемещение и депортацию украинских детей, чтобы вовлекать их в программы идеологической обработки в летних лагерях на оккупированных территориях и в России. По ее словам, только коллективные действия могут остановить российские зверства и обеспечить возвращение детей на Украину.
На встрече министры обсудили достигнутые результаты по нескольким важным направлениям, связанным с поддержкой незаконно депортированных и насильственно перемещенных украинских детей. Дискуссии касались расширения организованных процессов возвращения детей на Украину, усиления дипломатических усилий, обеспечения реинтеграции и реабилитации детей, привлечения России к ответственности, а также усиления санкций против ответственных российских лиц и структур.
Ранее Совет ЕС по иностранным делам принял решение включить в санкционный список 16 человек и семь юридических лиц, связанных с незаконной депортацией, принудительным усыновлением и «перевоспитанием» украинских детей в России.
Министр иностранных дел Латвии также сообщила о готовности Латвии поддерживать меры, направленные на возвращение украинских детей домой, документирование российских преступлений и обеспечение международной ответственности. Международная коалиция по возвращению украинских детей была создана в Киеве в феврале 2024 года под руководством Украины и Канады. Она объединяет 49 государств, включая Латвию, а также международные организации и служит платформой для координации дипломатических, гуманитарных, юридических и информационных усилий стран, работающих совместно с Украиной над возвращением украинских детей домой.
Согласно данным украинского государственного портала Children of War, с 24 февраля 2022 года Россия депортировала или насильственно переместила в Россию либо на временно оккупированные территории Украины более 20 тысяч украинских детей. На данный момент удалось вернуть 2133 ребенка. Около 1,6 миллиона украинских детей по-прежнему находятся под контролем России, в том числе на временно оккупированных территориях.