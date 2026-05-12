"Это геноцид": Браже призвала коллективно бороться с Россией, виновной в депортации украинских детей

Министр иностранных дел Латвии также сообщила о готовности Латвии поддерживать меры, направленные на возвращение украинских детей домой, документирование российских преступлений и обеспечение международной ответственности. Международная коалиция по возвращению украинских детей была создана в Киеве в феврале 2024 года под руководством Украины и Канады. Она объединяет 49 государств, включая Латвию, а также международные организации и служит платформой для координации дипломатических, гуманитарных, юридических и информационных усилий стран, работающих совместно с Украиной над возвращением украинских детей домой.