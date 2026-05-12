Нападение в центре Риги: на вокзале мужчина стал душить женщину из-за телефона
Поход на вокзал в центре Риги закончился настоящим кошмаром для одной женщины - неизвестный мужчина среди бела дня набросился на нее в кафе, схватил за горло и попытался вырвать телефон. Пострадавшая до сих пор не может прийти в себя.
Женщина, которая в конце апреля отправилась на Рижский центральный вокзал, чтобы проводить свою дочь, пережила настоящий шок — среди бела дня в кафе на нее напал мужчина и попытался отнять телефон.
Как сообщает LSM, инцидент произошел 26 апреля около 17:00. Пострадавшая проводила свою дочь на Рижском центральном вокзале и отправилась в кафе Lage. В момент, когда женщина покупала в смартфоне электронный билет на поезд, на нее со спины напал незнакомый мужчина. Нападавший одной рукой схватил женщину за шею, а другой пытался вырвать телефон, выкрикивая нецензурные слова и безосновательно обвиняя ее в том, что она якобы снимает его на видео.
«Одна рука схватила меня за шею, а вторая стала отбирать у меня телефон. Я сразу не поняла, что происходит, — это было сюрреалистично. Я подумала, что он просто хочет украсть телефон», — признается женщина.
«Могла ли я его спровоцировать? Нет, не могла. Я сидела, мой телефон не был направлен в его сторону», — продолжает она, добавляя, что больше всего ее потряс тот факт, что на ее месте могла оказаться дочь.
Пострадавшей удалось передать телефон сотруднице кафе, которая вызвала охрану, однако до ее прибытия между ними продолжалась резкая словесная перепалка. «У меня была истерика, я что-то кричала — как такое вообще возможно, что здесь происходит?! Он кричал в ответ, что сейчас меня ударит... не помню точных слов. Так продолжалось некоторое время, а потом он просто ушел. Охрана появилась только тогда, когда он уже ушел», — вспоминает женщина.
Особенно ее удивила реакция сотрудников охраны: «Мне это показалось странным. Они пришли так спокойно, вальяжно, словно говоря: “Ну и что там у вас опять случилось?”»
Государственная полиция Латвии зафиксировала факт происшествия и получила заявление о нападении.