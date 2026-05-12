Аналитики рассказали, что сейчас происходит с ценами в Латвии
Годовая инфляция в Латвии в апреле этого года могла снизиться до 2,9–3 %, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,4 %, прогнозируют банковские аналитики.
Экономист Оскарс Никс Малниекс из полагает, что в апреле 2026 года по сравнению с мартом потребительские цены могли вырасти на 0,6 %, в результате чего годовая инфляция составила бы 2,9 %.
«Первоначальные индикаторы свидетельствуют о том, что средний уровень потребительских цен в апреле вырос», — сказал Малниекс.
Он отметил, что в апреле, как и месяцем ранее, главным двигателем инфляции стали цены на топливо, которые, по данным Центрального статистического управления, выросли на 8,7 %. В то же время инфляцию сдерживало то, что в сфере услуг не наблюдалось привычного роста цен. Дешевле также была электроэнергия на бирже Nord Pool.
Эксперт по макроэкономике Дайнис Гашпуитис из также заявил, что в апреле по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены могли увеличиться на 0,6 %, а годовая инфляция составила 2,9 %.
«В апреле рост цен был меньше, чем в марте», — сказал Гашпуитис, добавив, что главными факторами роста цен стали энергоресурсы — подорожание топлива и газа, тогда как цена на электроэнергию снизилась.
Ожидается рост цен также в сегменте одежды и обуви, а также на отдельные услуги. Существенных изменений цен на продукты питания не было.
Экономист Петерис Страутиньш из в свою очередь отметил, что согласно предварительным данным гармонизированного индекса потребительских цен Eurostat, в апреле ситуация оказалась более благоприятной, чем можно было ожидать в момент публикации мартовских данных, когда существовали опасения, что годовая инфляция быстро приблизится к отметке в 4 %. По оценке Eurostat, уровень цен в апреле в Латвии был на 3 % выше, чем годом ранее, а по сравнению с мартом вырос на 0,6 %.
Аналитик отметил, что рост цен за месяц был похож на типичную апрельскую инфляцию, однако события в отдельных товарных группах были несколько необычными. Несмотря на то, что цены на топливо в апреле отошли от максимальных значений, по информации статистического управления они были на 8,7 % выше, чем в марте.
«Можно предположить, что приятные изменения для потребителей мы увидим в индексе цен на продукты питания, причиной может быть резкое снижение цен на “экзотическое” продовольственное сырье», — добавил Страутиньш.
