В латвийском крае усилили наблюдение за населением, но люди должны быть этому только рады
Самоуправление Тукумского края сообщает о том, что за последний год приобрело и уже установило в ряде мест новые камеры видеонаблюдения. Новая система видеонаблюдения уже принесла первые результаты.
С сентября прошлого года для совершенствования системы видеонаблюдения муниципальной полиции были приобретены 190 камер видеонаблюдения на общую сумму 145 242,35 евро. В настоящее время около 100 приобретенных камер уже установлены в Тукумсе, Кандаве, Энгурской волости и Яунпилсской волости. До конца этого лета планируется установить и остальные камеры, расширив сеть видеонаблюдения на других территориях края.
"Камеры видеонаблюдения нового поколения оказывают существенную поддержку работе муниципальной полиции. Они не только фиксируют происходящее в общественных местах, но и способны анализировать данные и помогать оперативно находить необходимую информацию. Например, по указанию диспетчера система может найти конкретное транспортное средство по его регистрационному номеру", - отмечает самоуправление.
Одновременно самоуправление подчеркивает, что видеонаблюдение ведется только в общественных местах с соблюдением требований по защите персональных данных, установленных нормативными актами. Полученные данные надежно хранятся и передаются только в предусмотренных законом случаях Государственной полиции и другим правоохранительным органам.
Уже сейчас расширенная система видеонаблюдения помогла оперативнее выявлять виновников актов вандализма и других нарушений. Растет и количество зафиксированных нарушений. В период с января по апрель этого года с помощью видеонаблюдения в Тукумсе было выявлено 157 нарушений, что на 54 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года.
С помощью мобильных камер видеонаблюдения все чаще выявляются лица, не соблюдающие требования по сортировке отходов, в том числе незаконно оставляющие возле контейнеров крупногабаритный мусор, изношенные автомобильные шины и другие бытовые отходы.
Один из последних случаев был зафиксирован на территории Малкалнса, где была повреждена общественная инфраструктура. Используя записи видеонаблюдения, удалось установить виновных лиц.
«Записи видеонаблюдения существенно помогают в расследовании инцидентов и позволяют оперативнее реагировать на произошедшее», — подчеркивает начальник муниципальной полиции Янис Линдбергс.