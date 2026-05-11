Финансовому сектору нужны равные условия конкуренции между банками и финтех-компаниями
Финансовый сектор Европы сегодня переживает одну из самых стремительных трансформаций за последние десятилетия. Технологические компании, платежные сервисы и финтех-платформы за короткое время существенно изменили привычки людей в использовании финансовых услуг. Эта трансформация заметна повсеместно, в том числе и в Латвии.
Сегодня открыть счет, перевести деньги или оплатить покупку можно за считаные секунды. Финтех-компании стали важным двигателем инноваций, ускоряя цифровизацию финансовых услуг и делая их более удобными для миллионов клиентов.
Эти изменения хорошо заметны в Латвии. Уже стало обычным, что у жителя Риги или, например, Елгавы есть основной счет в традиционном банке, а в дополнение к нему еще один или несколько дополнительных счетов на цифровых платежных платформах, к которым привязаны различные карты и приложения. Многие также параллельно с банковскими услугами используют инвестиционные платформы, где средства клиента могут храниться на счетах банков в менее известных юрисдикциях.
Такая диверсификация финансовых услуг — естественное явление современности. Она дает клиентам дополнительные возможности и отражает динамичное развитие технологий.
«Регуляторная асимметрия» на финансовом рынке
Однако вместе с технологическим прогрессом возникает важный стратегический вопрос — баланс регулирования между различными участниками финансового рынка. Инновации должны укреплять финансовую систему, а не создавать новые зоны так называемой «регуляторной асимметрии» — ситуации, при которой банки и небанковские платежные учреждения в Европе действуют в разных регуляторных режимах. Такая асимметрия имеет серьезные последствия как для самих участников рынка, так и для клиентов.
Банки в Европейском союзе обязаны соблюдать сложные требования к капиталу, ликвидности и управлению рисками. Эти нормы направлены на обеспечение финансовой стабильности, защиту клиентов и устойчивость банковской системы. Кроме того, банки выполняют значительные обязательства в сфере комплаенса и противодействия финансовым преступлениям: они должны поддерживать сложные системы мониторинга операций, процедуры идентификации клиентов, внутренние механизмы контроля. Все это делает банковскую деятельность надежной и предсказуемой, но в то же время ведет к значительным издержкам.
Платежные структуры нового типа при этом регулируются отдельными нормативами, включая европейскую директиву PSD2, которая была разработана для стимулирования инноваций и развития цифровых финансовых сервисов.
Эта модель сыграла важную роль в росте европейского финтех-сектора. Однако по мере расширения таких компаний все острее встает вопрос о регуляторной асимметрии.
Некоторые небанковские финансовые структуры уже обслуживают миллионы клиентов, обрабатывают значительные объемы платежей и предлагают широкий спектр услуг. По масштабу своей деятельности они все больше приближаются к традиционным банкам. В этой ситуации возникает закономерный вопрос: должны ли учреждения, выполняющие сопоставимые функции, работать в одинаковых регуляторных условиях? Думаю, что ответ должен быть утвердительным – да.
Важно подчеркнуть: речь не идет о противопоставлении банков и финтех-компаний. Инновации остаются ключевым драйвером развития финансового сектора, и банки нередко активно сотрудничают с финтехом. Однако устойчивость финансовой системы требует сбалансированных условий конкуренции и такого регулирования, которое отражает реальный масштаб деятельности участников рынка.
Для банков соблюдение нормативных требований означает значительные инвестиции в системы управления рисками, комплаенс-инфраструктуру и организационные механизмы контроля. Если разные категории финансовых институтов оказываются в неравных регуляторных условиях, это может привести к искажению конкуренции и повлиять на долгосрочную стабильность рынка.
Проще говоря, предоставление одинаковых услуг обходится банкам дороже, чем платежным структурам, из-за более высокой регуляторной нагрузки. Это повышает себестоимость банковских услуг и создает неравные условия конкуренции.
В настоящее время европейские регуляторы уже обсуждают развитие нового регулирования для платежных структур в рамках будущей реформы PSD3. Эта дискуссия открывает возможность создать современную архитектуру финансового рынка, в которой инновации и стабильность развиваются параллельно, а правила игры являются равными для всех.
Безопасна ли такая «асимметрия» для клиентов?
Для большой части жителей Европы новые платежные сервисы уже стали частью повседневной жизни. Однако клиентам важно понимать различия между типами финансовых учреждений.
Банки в ЕС работают под строгим надзором и обязаны соблюдать требования к капиталу, ликвидности и управлению рисками. Кроме того, банковские вклады защищены системой гарантий — в странах ЕС средства клиентов застрахованы на сумму до 100 000 евро.
Платежные структуры и финтех-сервисы регулируются иначе. Их основная задача — осуществление платежей и предоставление технологических решений, а не полный спектр банковских услуг.
Надежность размещения средств клиентов в таких учреждениях обеспечивается с помощью механизма сегрегации — они хранятся на отдельных счетах или защищаются специальными процедурами. Однако эта защита отличается от классической системы гарантий банковских вкладов.
Такая модель может быть эффективной, но она принципиально отличается от банковской. Поэтому клиентам важно понимать, с каким типом финансового учреждения они имеют дело и какие механизмы защиты применяются к их средствам.
Кроме того, клиенту не всегда легко определить, в какой юрисдикции зарегистрирована выбранное им платежная структура и по каким законам она работает. А ведь доверие к финансовой системе начинается с прозрачности правил и понимания того, как защищены средства клиентов.
Таким образом, будущее европейского финансового рынка зависит не только от технологического прогресса. Оно также определяется способностью адаптировать регулирование к новой финансовой реальности.
Безусловно, инновации должны продолжать развиваться. Но не менее важно сохранить фундаментальный принцип финансовой системы — равные и прозрачные правила для всех участников рынка. Именно баланс между инновациями, конкуренцией и стабильностью определит то, насколько надежной и эффективной будет финансовая система Европы в ближайшие десятилетия.