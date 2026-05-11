У Lux Express лопнуло терпение - транспортная компания подает в суд на латвийское государство
Компания Lux Express Latvia подала в суд, заявив, что уже больше двух лет бесплатно перевозит льготников и до сих пор не получил обещанные компенсации. Сумма долга государства превысила полмиллиона евро.
Компания Lux Express Latvia подала иск в Административный районный суд против Министерства сообщения и Автотранспортной дирекции (ATD), требуя от государства компенсировать расходы на перевозку льготных пассажиров в междугородних коммерческих рейсах. Речь идет о государственных скидках на проезд, которые положены многодетным семьям, людям с инвалидностью, сиротам и политически репрессированным лицам. По закону перевозчики обязаны предоставлять эти льготы, однако, как утверждает компания, государство уже более двух лет не выплачивает предусмотренные компенсации.
По данным Lux Express Latvia, сумма задолженности уже превысила полмиллиона евро.
В компании подчеркивают, что не выступают против самих льгот и продолжают перевозить пассажиров на льготных условиях даже сейчас. Однако многомесячные переговоры с Министерством сообщения и ATD результата не дали. Член правления компании Алдис Кибенс заявил, что процесс получения компенсаций оказался чрезмерно бюрократизированным, а государственные учреждения постоянно вводят новые требования. По его словам, у Министерства сообщения была возможность принять решение о выплате компенсаций, но вопрос вновь был передан Автотранспортной дирекции.
Ситуация особенно обострилась после того, как 7 апреля этого года ATD официально признала право Lux Express Latvia на компенсацию в размере 670 398 евро за перевозку льготников в период с 2 мая 2024 года по 31 декабря 2025 года.
Однако одновременно дирекция выдвинула дополнительные условия: компания должна была подтвердить уплату НДС и предоставить бухгалтерские документы, а также согласиться с тем, что размер компенсации в будущем может быть пересмотрен. Кроме того, ATD заявила, что окончательная выплата зависит от решения Совета общественного транспорта, заседание которого назначено на 14 мая.
Несмотря на то что в компании считают дополнительные требования «предварительно незаконными», перевозчик все же выполнил все условия, чтобы ускорить процесс. Lux Express Latvia перечислила в государственный бюджет 75 664,81 евро НДС из собственных оборотных средств и предоставила все необходимые подтверждения об оплате и бухгалтерские документы. Алдис Кибенс отметил, что компания пошла на это даже несмотря на растущие расходы транспортной отрасли и последствия топливного кризиса. По его словам, после выполнения всех требований компания ожидала немедленной выплаты компенсации, однако этого не произошло.
В Lux Express Latvia также заявили, что затягивание процесса вызывает сомнения в том, располагает ли государство вообще достаточными средствами для выплаты компенсаций перевозчикам. Компания опасается, что государство не выполнит свои обязательства добровольно и в разумные сроки.
Дополнительный вес делу придает тот факт, что в 2022 году Суд Европейского союза уже рассматривал похожий спор в Эстонии и вынес решение в пользу коммерческого перевозчика.