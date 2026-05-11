Днем - латвийская, вечером - украинская: половина детей беженцев учится сразу в двух школах
Более половины украинских детей-беженцев в Латвии одновременно учатся в двух школах — латвийской и украинской онлайн. Каждый четвертый сталкивался с буллингом, а большинство не получают никакой дополнительной поддержки.
В Латвии проживает почти 32 000 украинцев со статусом временной защиты. Большинство из них — женщины и дети. За четыре года с начала полномасштабного вторжения охват детей латвийским образованием существенно вырос: если в 2023/2024 учебном году в местных школах учились 62% детей школьного возраста, то в 2024/2025 — уже 80%.
В то же время 20% детей по-прежнему не посещают латвийские школы. Почти в половине таких случаев это связано с тем, что дети продолжают дистанционное обучение в украинской системе образования. Часть уже завершила обучение, а некоторые семьи всё ещё рассматривают возможность возвращения в Украину, сообщает LSM+.
Двойная нагрузка: латвийская парта днем, украинская — вечером
Самая показательная — и одновременно самая тревожная — цифра исследования: 53% детей школьного возраста учатся параллельно в двух системах. Днем — латвийская школа, вечером или по выходным — украинская программа онлайн. Это уже не исключение, а массовая практика.
Особенно остро эта проблема проявляется среди старшеклассников: 65% учеников средней школы совмещают обе системы обучения.
Среди учащихся начальной школы таких всего 2% — родители младших детей, очевидно, реже возлагают на них двойную учебную нагрузку. Причина понятна: семьи хотят сохранить возможность безболезненного возвращения в Украину. Но цена этого — детское время, сон и эмоциональные ресурсы.
Каждый четвертый ребенок — жертва буллинга
Данные об эмоциональной безопасности в школах — одна из самых острых частей исследования.
Они показывают, что каждый четвертый ребёнок школьного возраста — 26% — подвергался травле. В большинстве случаев — со стороны сверстников. Но в 3% случаев агрессором выступал учитель.
При этом более половины детей — 53% тех, кто учится в латвийских школах, — не получают никакой дополнительной поддержки. Там, где такая поддержка все же есть, чаще всего речь идет о помощи в изучении латышского языка, реже — о консультациях по предметам или общей учебной поддержке. Лишь треть детей имеет возможность очно посещать занятия по родному — украинскому — языку.
Что дальше: высшее образование или риск «потерянного поколения»
Отдельно исследование фиксирует тревожную тенденцию среди молодёжи в возрасте 16–24 лет. Лишь 16% планируют поступать в латвийские университеты или колледжи. 43% вовсе не собираются этого делать. Ещё 10% представителей этой возрастной группы не учатся, не работают и не проходят никакого обучения — в международной терминологии это категория NEET, которую считают группой риска социальной маргинализации.
Несмотря на это, 72% опрошенных в целом заявляют о намерении остаться в Латвии — по крайней мере, пока. Для тех, кто остаётся, вопрос образования — далеко не абстрактный. Статус временной защиты действует до марта 2027 года, и что будет дальше — пока неизвестно.
69% детей участвуют во внешкольной деятельности — спортивных секциях, кружках, клубах по интересам. Это хороший признак социальной интеграции. Но интеграция в классе и ощущение безопасности — не одно и то же. Те 26%, которые столкнулись с буллингом, и те 53%, которые учатся без какой-либо поддержки, — это не просто статистика. Это конкретные дети в конкретных латвийских школах.