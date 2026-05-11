В стране что-то происходит? Опубликованы тревожные данные по числу заключенных в Латвии

Как сообщает Eurostat, в 2024 году в странах Европейского союза насчитывалось 508 746 заключенных, что на 2,0% больше по сравнению с 2023 годом. Общее число заключенных сокращалось с 2012 года, когда оно составляло 552 954 человека, и достигло минимального уровня в 463 376 человек в 2020 году. С тех пор число заключенных выросло на 9,8%.