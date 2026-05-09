В Латвии 9 мая полиция начала десятки дел: часть нарушений нашли даже в интернете
Полиция в субботу в отдельных случаях у мест памяти советских солдат зафиксировала использование символов, прославляющих военную агрессию, а также несколько сильно пьяных людей, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В то же время, по оценке служб, день до сих пор проходил без существенных инцидентов.
К 15:00 правоохранители начали в общей сложности 35 процессов об административных правонарушениях, связанных с мероприятиями памяти советских солдат, в том числе в цифровой среде. Почти все процессы начаты за использование в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления. Большинство нарушений зафиксировано в цифровой среде, еще десять — в общественных местах.
Например, в Рижском регионе были выявлены отдельные случаи, когда на одежде людей или прикрепленных к ней элементах публично были видны символы и надписи, прославляющие военную агрессию: герб России, надпись Russia, георгиевская лента и тому подобное. Один мужчина за такое нарушение в районе Саласпилсского мемориала получил сразу два административных процесса.
В Даугавпилсе был зафиксирован случай, когда мужчина 1981 года рождения в заметном алкогольном опьянении, проходя мимо Музея шмаковки на улице Ригас, включил через портативную колонку песню, прославляющую военную агрессию. В Риге, на Плявниекском кладбище, другой мужчина включал из своего автомобиля песню, прославляющую Красную армию.
Кроме того, два административных процесса были начаты за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В Саласпилсе у мест памяти две персоны находились в сильном опьянении — с пятью и двумя промилле алкоголя.
Ранее сообщалось, что для обеспечения общественного порядка и безопасности в связи с 9 мая Государственная полиция работает в усиленном режиме, задействовав значительные силы правоохранителей, а также тесно сотрудничает со Службой государственной безопасности (СГБ) и другими партнерами.
Индивидуальное возложение цветов в местах захоронений не запрещено. Однако возложение цветов в местах, где были демонтированы советские памятники, будет расцениваться как прославление этих объектов и военной агрессии. Такие действия допускаться не будут.
Цель полиции — не допустить угрозы общественному порядку и любого прославления агрессии.
В полиции напомнили, что использование в общественных местах символов тоталитарных режимов, а также любых символов, прославляющих или оправдывающих военную агрессию и военные преступления, запрещено и наказуемо. Ответственность каждого человека будет оцениваться отдельно.
Жителей, у которых есть информация о запланированных на 9 мая провокациях — демонстративных или вызывающих действиях с целью расколоть общество или распространять сообщения, соответствующие интересам России, — призывают сообщать об этом в Службу государственной безопасности по круглосуточному телефону 6720 8964 или по электронной почте info@vdd.gov.lv.
Если жители станут свидетелями таких действий 9 мая, их призывают немедленно информировать Государственную полицию по телефону 112.
Как агентству LETA сообщили в Службе государственной безопасности, к настоящему моменту в поле зрения службы не попадали связанные с 9 мая активности, которые создавали бы существенные риски для безопасности Латвии.
На протяжении десятилетий 9 мая по инициативе России организовывались празднования победы Красной армии над нацистской Германией во Второй мировой войне. В Латвии часть общества по-прежнему придерживается традиции отмечать так называемый День Победы, однако в Восточной Европе эта дата также ассоциируется с оккупацией и аннексией стран Балтии в составе СССР.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в Даугавпилсе люди несут цветы к мемориалу, несмотря на забор вокруг Вечного огня.