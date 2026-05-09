Возложение цветов в парке Дубровина в Даугавпилсе (09.05.26)
ФОТО: в Даугавпилсе люди несут цветы к мемориалу, несмотря на забор вокруг Вечного огня
9 мая в Даугавпилсе жители с самого утра приходили в парк Дубровина, чтобы возложить цветы к мемориалу в память о погибших во Второй мировой войне. Несмотря на дождь, прохладную погоду и ограничения вокруг части комплекса, у памятника постепенно появлялись десятки букетов гвоздик, тюльпанов и нарциссов.
Подход к Вечному огню сейчас огорожен металлическими заборами и сигнальными лентами. Ограничения связаны с происшествием, которое произошло в феврале этого года: во время работ по обслуживанию на территории мемориала произошел взрыв. После инцидента доступ к части объекта был закрыт.
Люди оставляют цветы у ограждений и у подножия мемориала. Некоторые приходят семьями, другие — поодиночке, многие стоят под зонтами и фотографируют памятник через забор. Среди пришедших был и бывший депутат Сейма Виктор Пучка, который также возложил цветы.
Несмотря на ограничения и дождливую погоду, поток людей к мемориалу в течение дня продолжаеся. Территорию вокруг объекта патрулируют сотрудники полиции и служб порядка.