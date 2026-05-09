Все пробовали жвачку Love is..., но не все знают, что реальная история ее создательницы на редкость трагична
Фото: Vida Press
Ким Казали родила ребенка от умершего мужа.
Многие помнят жвачку Love Is...: маленькие вкладыши с влюбленной парой, простыми фразами про любовь и ощущением чего-то очень теплого и беззаботного. Для миллионов людей это был почти символ романтики 1990-х. Но мало кто знает, что за этими милыми рисунками стояла настоящая история любви — короткая, тяжелая и трагическая.

Автор знаменитых рисунков, новозеландская художница Ким Казали, сначала вообще не собиралась создавать мировой бренд. В конце 1960-х она просто рисовала маленькие открытки и записки для любимого мужчины — итальянца Роберто Казали, с которым познакомилась в США. Именно так появились те самые мальчик и девочка с большими глазами.

Все началось как личные записки для любимого

Ким рисовала миниатюрные картинки и прятала их в карманы Роберто, оставляла под подушкой или в машине. Позже она рассказывала, что это было чем-то вроде личного дневника чувств — способом показать, как растет ее любовь.

Роберто увидел в этих рисунках потенциал и показал их знакомому журналисту из Los Angeles Times. В 1970 году комикс впервые появился в газете — и почти мгновенно стал популярным. Вскоре «Love Is…» начали публиковать в десятках стран мира.

Фразы были максимально простыми:

  • «Love is… уметь говорить “прости”»
  • «Love is… держаться за руки»
  • «Love is… ждать друг друга»

На фоне эпохи хиппи и романтических фильмов это стало культурным феноменом. Позже рисунки появились и на вкладышах жвачки — именно в таком виде их запомнили люди.

Фото: Alamy/ Vida Press
«Love is...» — легендарная жевательная резинка с вкладышами о взаимоотношениях, популярная в 1990-х годах и известная своим вкусом клубники и банана.
А потом в их жизнь пришел рак

К середине 1970-х у пары уже было двое детей, и они мечтали о большой семье. Но в 1975 году Роберто поставили страшный диагноз — рак яичек. Ему было около 30 лет. Болезнь быстро прогрессировала.

Ким практически перестала заниматься комиксом и посвятила себя уходу за мужем. Чтобы серия не закрылась, она попросила британского художника Билла Эспри продолжать рисовать выпуски под ее подписью. Он делает это до сих пор.

Фото: ANL/Shutterstock/ Vida Press
Создательница комиксов Love Is… Ким Казали вместе с мужем Роберто Казали.
Позже Ким вспоминала, что однажды перед Рождеством сказала мужу, что не хочет драгоценностей или подарков — она хочет еще одного ребенка. Тогда супруги приняли необычное для того времени решение: заморозить сперму Роберто, понимая, что он может умереть раньше, чем она успеет снова забеременеть. В 1976 году Роберто умер. Ему был всего 31 год.

Фото: Daily Mail/Shutterstock/ Vida Press
Ким Казали вместе с мужем Роберто Казали.
«Чудо-ребенок» и мировой скандал

Но самая громкая и спорная часть этой истории произошла уже после смерти Роберто. Ким решила исполнить их общую мечту и пройти процедуру искусственного оплодотворения с использованием замороженной спермы мужа. В 1977 году — через 16 месяцев после его смерти — она родила сына Майло. Сегодня это может звучать привычно, но тогда подобные случаи были почти беспрецедентными.

Фото: David Thorpe/Daily Mail/Shutterstock/ Vida Press
Ким Казали с сыновьями Майло, Стефано и Дарио.
История мгновенно попала на первые полосы газет по всему миру. Одни называли ребенка «чудом любви», другие обвиняли Ким в аморальности. Особенно громкой была реакция консервативных кругов и католической прессы. Газета Ватикана L'Osservatore Romano публично осудила ее поступок, заявив, что это «против евангельской морали». При этом сама Ким говорила, что просто хотела выполнить последнее желание мужа и подарить двум старшим сыновьям брата или сестру.

После рождения ребенка она выпустила открытку с рисунком девушки с коляской и подписью:

«С гордостью представляем Майло Роберто. Родители: Ким и покойный Роберто».

Последняя трагедия

Несмотря на всемирную известность, сама Ким так и не вернулась к прежней публичной жизни. Она больше не вышла замуж и жила довольно закрыто. А затем судьба нанесла еще один удар. В 1997 году Ким Казали умерла от рака костей и печени. Ей было 55 лет. 

