Все пробовали жвачку Love is..., но не все знают, что реальная история ее создательницы на редкость трагична

Позже Ким вспоминала, что однажды перед Рождеством сказала мужу, что не хочет драгоценностей или подарков — она хочет еще одного ребенка. Тогда супруги приняли необычное для того времени решение: заморозить сперму Роберто, понимая, что он может умереть раньше, чем она успеет снова забеременеть. В 1976 году Роберто умер. Ему был всего 31 год.