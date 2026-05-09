Все пробовали жвачку Love is..., но не все знают, что реальная история ее создательницы на редкость трагична
Многие помнят жвачку Love Is...: маленькие вкладыши с влюбленной парой, простыми фразами про любовь и ощущением чего-то очень теплого и беззаботного. Для миллионов людей это был почти символ романтики 1990-х. Но мало кто знает, что за этими милыми рисунками стояла настоящая история любви — короткая, тяжелая и трагическая.
Автор знаменитых рисунков, новозеландская художница Ким Казали, сначала вообще не собиралась создавать мировой бренд. В конце 1960-х она просто рисовала маленькие открытки и записки для любимого мужчины — итальянца Роберто Казали, с которым познакомилась в США. Именно так появились те самые мальчик и девочка с большими глазами.
Все началось как личные записки для любимого
Ким рисовала миниатюрные картинки и прятала их в карманы Роберто, оставляла под подушкой или в машине. Позже она рассказывала, что это было чем-то вроде личного дневника чувств — способом показать, как растет ее любовь.
Роберто увидел в этих рисунках потенциал и показал их знакомому журналисту из Los Angeles Times. В 1970 году комикс впервые появился в газете — и почти мгновенно стал популярным. Вскоре «Love Is…» начали публиковать в десятках стран мира.
Фразы были максимально простыми:
- «Love is… уметь говорить “прости”»
- «Love is… держаться за руки»
- «Love is… ждать друг друга»
На фоне эпохи хиппи и романтических фильмов это стало культурным феноменом. Позже рисунки появились и на вкладышах жвачки — именно в таком виде их запомнили люди.
А потом в их жизнь пришел рак
К середине 1970-х у пары уже было двое детей, и они мечтали о большой семье. Но в 1975 году Роберто поставили страшный диагноз — рак яичек. Ему было около 30 лет. Болезнь быстро прогрессировала.
Ким практически перестала заниматься комиксом и посвятила себя уходу за мужем. Чтобы серия не закрылась, она попросила британского художника Билла Эспри продолжать рисовать выпуски под ее подписью. Он делает это до сих пор.
Позже Ким вспоминала, что однажды перед Рождеством сказала мужу, что не хочет драгоценностей или подарков — она хочет еще одного ребенка. Тогда супруги приняли необычное для того времени решение: заморозить сперму Роберто, понимая, что он может умереть раньше, чем она успеет снова забеременеть. В 1976 году Роберто умер. Ему был всего 31 год.
«Чудо-ребенок» и мировой скандал
Но самая громкая и спорная часть этой истории произошла уже после смерти Роберто. Ким решила исполнить их общую мечту и пройти процедуру искусственного оплодотворения с использованием замороженной спермы мужа. В 1977 году — через 16 месяцев после его смерти — она родила сына Майло. Сегодня это может звучать привычно, но тогда подобные случаи были почти беспрецедентными.
История мгновенно попала на первые полосы газет по всему миру. Одни называли ребенка «чудом любви», другие обвиняли Ким в аморальности. Особенно громкой была реакция консервативных кругов и католической прессы. Газета Ватикана L'Osservatore Romano публично осудила ее поступок, заявив, что это «против евангельской морали». При этом сама Ким говорила, что просто хотела выполнить последнее желание мужа и подарить двум старшим сыновьям брата или сестру.
После рождения ребенка она выпустила открытку с рисунком девушки с коляской и подписью:
«С гордостью представляем Майло Роберто. Родители: Ким и покойный Роберто».
Последняя трагедия
Несмотря на всемирную известность, сама Ким так и не вернулась к прежней публичной жизни. Она больше не вышла замуж и жила довольно закрыто. А затем судьба нанесла еще один удар. В 1997 году Ким Казали умерла от рака костей и печени. Ей было 55 лет.