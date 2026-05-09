Жителей Латвии просят обратить внимание на один вид птиц, сообщая о них орнитологам
Исследователи Орнитологической лаборатории Института биологии Латвийского университета проводят исследование скворцов (Sturnus vulgaris) в окрестностях озера Энгуре и в Зелталея Страдской волости Гулбенского края. Из всех окольцованных скворцов исследователи получают сведения лишь примерно об одной птице из 80, поэтому призывают жителей подключиться к проекту.
Проведенные до сих пор исследования показали, что латвийские скворцы отправляются к местам зимовки двумя разными способами. Часть птиц покидает места гнездования сразу после выведения птенцов уже в июне и мигрирует в Литву, Польшу и Германию, где питается урожаем созревших фруктов. Другая часть остается в местах гнездования в Латвии до сентября–октября, а затем одним перелетом отправляется к местам зимовки — на Британские острова. Если зима в Латвии теплая, некоторые скворцы остаются зимовать и здесь.
В рамках проекта «Перелетные птицы становятся оседлыми — изменение поведения мигрирующих птиц при адаптации к глобальным изменениям» ученые изучают, определяются ли различия в миграционных привычках скворцов наследственностью или местом, где выросли птенцы, а также как формируется поведение птиц, которые перестают мигрировать и остаются в местах гнездования круглый год — становятся оседлыми. Проект существенно расширит знания о формировании новых моделей миграционного поведения перелетных птиц, что поможет прогнозировать будущие сценарии распространения птиц во времени и пространстве. Это позволит предсказать, какое влияние такие изменения окажут на экосистему Земли и, соответственно, на экономику.
Для исследователей каждая находка окольцованной птицы очень важна. Особенно если у скворца есть цветное кольцо — ученые призывают всех желающих стать «общественными исследователями» и сообщать о замеченных окольцованных скворцах руководителю проекта Оскару Кейшу по электронной почте oskars.keiss@lu.lv или по телефону 29236300.
Исследователи будут особенно благодарны за возможность аккуратно поймать скворца с цветным кольцом, снять прикрепленный датчик данных (геолокатор) и снова выпустить птицу на свободу. Центр кольцевания птиц Института биологии Латвийского университета также будет признателен за сообщения о любых других окольцованных птицах, если известен номер кольца: центр собирает информацию обо всех окольцованных птицах и обменивается данными с зарубежными центрами кольцевания.