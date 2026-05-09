Жителей Латвии просят обратить внимание на один вид птиц, сообщая о них орнитологам

Проведенные до сих пор исследования показали, что латвийские скворцы отправляются к местам зимовки двумя разными способами. Часть птиц покидает места гнездования сразу после выведения птенцов уже в июне и мигрирует в Литву, Польшу и Германию, где питается урожаем созревших фруктов. Другая часть остается в местах гнездования в Латвии до сентября–октября, а затем одним перелетом отправляется к местам зимовки — на Британские острова. Если зима в Латвии теплая, некоторые скворцы остаются зимовать и здесь.