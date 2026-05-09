Дожди зимой, лето с наводнениями: почему Латвии могут снова понадобиться канавы
Изменения климата в Латвии в основном связаны с длительными периодами засухи, сильными бурями, интенсивными осадками и наводнениями. Особую тревогу у специалистов вызывают именно сильные дожди: с ними трудно справляться и сельским регионам, и городам. По мере изменения климата за несколько дней в отдельных местах может выпадать даже норма осадков за несколько месяцев, признали специалисты в передаче Латвийского радио «Zināmais nezināmajā».
В последние годы Латвия все чаще сталкивалась с интенсивными ливнями, сильными снегопадами и крупным градом, и пока ничто не указывает на то, что в ближайшем будущем ситуация изменится, сообщает LSM.lv.
«Мы видим тенденцию к увеличению количества осадков. Это видно как по данным фактически за последние 50-60 лет, так и по сценариям будущих климатических изменений», — отметил руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.
По его словам, к концу века общий объем осадков может увеличиться до 50%.
Больше всего количество осадков будет расти за счет зимы. Уже сейчас видно, что зимой чаще идут и дожди, и снег, и эта тенденция продолжится. При повышении средней температуры воздуха зимой все чаще будет идти именно дождь, а не снег.
Для городов, однако, важен не столько общий годовой объем осадков, сколько экстремальные случаи — когда большое количество дождя выпадает за короткий период, например за один день. И здесь прогнозы также не слишком оптимистичны.
Виксна отметил, что растет число дней с сильными и очень сильными осадками. В городах это имеет гораздо более серьезные последствия, чем в сельской местности.
Такие риски чаще ожидаются именно летом. Хотя общий объем осадков летом не так велик, как зимой, именно летом чаще бывают экстремальные ситуации, когда за один день может выпасть норма за несколько месяцев. Это создает серьезную опасность.
Заместитель руководителя учреждения Елгавского самоуправления Pilsētsaimniecība Сандра Лиепиня подтвердила, что города в последние годы сталкиваются с двумя видами наводнений. Одни, как обычно, возникают во время весеннего половодья, а другие гораздо сложнее прогнозировать, потому что они начинаются внезапно — из-за интенсивных, а иногда и экстремальных осадков.
«Это короткие интенсивные ливни, когда за небольшой промежуток времени выпадает большой объем воды и фактически перегружает городскую систему дождевой канализации. В городской среде, особенно в центральных районах, системы отвода дождевой воды в основном закрытого типа», — объяснила Лиепиня.
Это означает, что вода с площадей и проезжей части сначала попадает в трубопроводы, а затем отводится в реки.
По словам Лиепини, Елгавское самоуправление уже несколько лет работает над решениями этой проблемы и подготовило ряд проектов, часть из которых уже реализуется. «Главный акцент в том, что нужно менять мышление. Раньше считалось, что воду надо как можно быстрее отвести с проезжей части — тогда все сухо и все довольны. Но интенсивные и экстремальные ливни 2024 года показали: даже если закрытые системы дождевой канализации работают на максимальной мощности, воды бывает так много, что быстро отвести ее невозможно», — сказала она.
Одним из решений являются зеленые территории в городе, которые могут впитывать дождевую воду или хотя бы задерживать ее. В том числе речь идет о канавах, от которых многие жители стараются отказаться ради парковочных мест.
«После дождя вода остается там, затем медленно впитывается, инфильтруется и постепенно уходит в реку. Сейчас это главное проектное решение в нашем городе», — указала специалист.
Виксна согласился, что для предотвращения наводнений в городах нужна комбинированная стратегия. С одной стороны, необходимы инженерные решения, оптимизация и обновление инфраструктуры, поскольку многое было построено 50 или даже 100 лет назад, когда осадков в Латвии было меньше и они не были такими интенсивными. С другой стороны, нужно внедрять и поддерживать зеленые решения. «Да, отношение жителей к канавам бывает разным. Никто особенно не хочет их видеть, потому что кажется, что там все затопит и возникнут проблемы. Но на самом деле все наоборот: если канавы засыпать, настоящие проблемы как раз тогда и появятся», — признал он.