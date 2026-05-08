ФОТО: в Лиепае старую заброшенную территорию превращают в спортивный комплекс европейского уровня
В Лиепае на месте деградировавшей исторической территории строят новый спортивный комплекс с крытыми и открытыми падел-кортами, а также площадками для пляжного волейбола и пляжного тенниса. Проект должен расширить возможности активного отдыха круглый год и одновременно сохранить часть индустриального наследия города.
Падел-теннис стремительно набирает популярность в мировом спорте. В последние годы он все быстрее развивается и в странах Балтии, привлекая людей разного возраста и уровня подготовки.
В Лиепае уже сформировались активные сообщества пляжного тенниса и пляжного волейбола, которым в летний сезон доступна соответствующая инфраструктура. Однако в холодные месяцы возможности для тренировок в помещениях ограничены. Строительство падел-кортов и зала с песчаным покрытием позволит жителям и гостям города заниматься этими видами спорта независимо от времени года и погодных условий.
Планируется, что в новом спортивном комплексе будут шесть крытых падел-кортов и три крытые площадки для пляжного волейбола и пляжного тенниса, а также пять открытых падел-кортов для летнего сезона. В помещениях спортивного зала зимой и на террасе летом планируется создать зону отдыха, которая обеспечит приятную среду для неспешной передышки и общения не только во время игры. На территории построят автостоянки и благоустроят среду, обеспечив удобный доступ для всех посетителей, в том числе для людей с нарушениями передвижения.
Проект Лиепайского падел- и песчаного зала реализуется в тесном сотрудничестве с партнером из Швеции, который уже почти десять лет активно занимается паделом и участвует в соревнованиях разного уровня. Это партнерство позволит внедрить в развитие зала проверенную в Скандинавии практику, обеспечить инвентарь высокого уровня и привлечь квалифицированных тренеров. Планируется сотрудничество с местными тренерами, а также регулярное привлечение международных специалистов из Скандинавии, Италии и Испании. Одновременно будут предложены возможности тренировок для детей и молодежи — как в группах, так и индивидуально, с возможностью участвовать в турнирах, организуемых в зале.
При разработке проекта особое внимание уделено историческому значению места. Территория улиц Кроню и Алдару является частью исторического индустриального наследия: уже в XIX веке здесь работала пивоварня, развивавшаяся по проектам архитектора Пауля Макса Берчи. Чтобы это место полностью не утратило свою идентичность, в рамках проекта будет сохранена и перестроена историческая часть здания, которую интегрируют в решение ограждения территории.
Сейчас находящиеся на территории здания в основном опасны и деградировали. Реализация проекта предусматривает приведение среды в порядок, создание эстетически качественной, безопасной и доступной территории, а также новых возможностей для спорта и отдыха для разных возрастных групп.
Ожидается, что строительство зала завершится в декабре 2026 года.