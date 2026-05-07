Будущий спортивный центр в Огре
В Огре началось строительство одного из немногих в Латвии специализированных крытых залов для пляжного волейбола.
ФОТО: в Огре за 2,2 млн евро начали строить крупный спортивный объект
В Огре началось строительство одного из немногих в Латвии специализированных крытых залов для пляжного волейбола. Новый спортивный центр стоимостью почти 2,2 миллиона евро планируют открыть уже к концу года. В комплексе появятся четыре площадки с песком, фитнес-зона, залы для йоги и пилатеса, а также инфраструктура для соревнований национального уровня.
Новый спортивный зал станет одним из немногих в Латвии крытых залов, специально построенных для пляжного волейбола, и только третьим объектом подобного рода в стране, который уже на стадии проектирования создавался в соответствии с требованиями этого вида спорта. При проектировании также учитывался опыт других стран, в том числе лучшие практики Эстонии, где в последние годы была развита аналогичная спортивная инфраструктура. Зал будет соответствовать требованиям соревнований национального уровня, в том числе в отношении высоты потолков и других важных технических параметров.
Новый спортивный центр строится по адресу ул. Дарза 33, Огре, в стратегически выгодном месте - недалеко от центра города и всего в нескольких минутах ходьбы от железнодорожной станции Огре. Таким образом, новый зал будет удобно доступен не только жителям Огре, но и спортсменам из Икшкиле, Кегума, Лиелварде, Саласпилса, Айзкраукле и Риги.
"Мы рады видеть, что у строящегося зала уже сейчас есть очередь желающих заниматься спортом. Изначально он был нужен детям нашего клуба - примерно 300 молодым спортсменам, у которых зимой нет подходящего места для тренировок по пляжному волейболу. Однако интерес значительно шире - со стороны соседних краев, взрослых игроков и организаторов соревнований. Поэтому этот объект станет важным дополнением спортивной инфраструктуры не только региона, но и всей Латвии", - отмечает руководитель и тренер молодежного волейбольного клуба Огре, президент волейбольного клуба Ķirzaka Артурс Мангулис.
В новом спортивном центре общей площадью 1567 м² предусмотрены четыре крытых площадки для пляжного волейбола, фитнес-зона с тренажерами, залы для групповых занятий йогой, пилатесом и другими тренировками, а также раздевалки, душевые, зона отдыха и другая необходимая посетителям инфраструктура. Спортивный зал также будет доступен по абонементам, поэтому комплекс планируется развивать как более широкий центр спорта и активного отдыха.
С самоуправлением Огрского края подписан протокол о намерениях по сотрудничеству, предусматривающий возможность для детей, задекларированных в Огрском крае, бесплатно пользоваться площадками для занятий пляжным волейболом. Интерес к использованию зала проявляют также спортивные клубы и организации, включая ведущих латвийских игроков в пляжный волейбол и Латвийскую федерацию волейбола.
В настоящее время в Огре и ближайших окрестностях нет специализированного зала для пляжного волейбола, поэтому тренировки в этом виде спорта зимой проходят в Риге или адаптируются под другие помещения, не всегда подходящие для данного спорта. Новый зал позволит обеспечить непрерывный тренировочный процесс круглый год, а также проводить соревнования, тренировочные сборы и другие спортивные мероприятия.
Строительные работы уже начаты, и завершить строительство нового зала планируется осенью этого года, чтобы спортивный центр смог открыть свои двери для посетителей уже к концу года. На территории также предусмотрены парковочные места для посетителей, а в будущем рядом с залом возможно развитие и открытых площадок для пляжного волейбола.