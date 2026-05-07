ФОТО: в Огре за 2,2 млн евро начали строить крупный спортивный объект

Новый спортивный зал станет одним из немногих в Латвии крытых залов, специально построенных для пляжного волейбола, и только третьим объектом подобного рода в стране, который уже на стадии проектирования создавался в соответствии с требованиями этого вида спорта. При проектировании также учитывался опыт других стран, в том числе лучшие практики Эстонии, где в последние годы была развита аналогичная спортивная инфраструктура. Зал будет соответствовать требованиям соревнований национального уровня, в том числе в отношении высоты потолков и других важных технических параметров.