"Мы должны ценить то, что у нас есть, и то, чего мы достигли". Силиня назвала вступление Латвии в ЕС "историей успеха"
Премьер Эвика Силиня заявила, что вступление Латвии в Европейский союз стало для страны «историей успеха» — но в День Европы она говорила не только о деньгах и развитии, а о выборе, который сегодня снова приобретает значение на фоне войны и угроз безопасности.
По словам премьера, членство Латвии в ЕС стало одним из важнейших решений для развития и безопасности страны. Оно позволило Латвии стать полноценной частью европейского политического, экономического и ценностного пространства.
Силиня отметила, что с момента вступления Латвии в ЕС внутренний валовой продукт страны вырос более чем в три раза, а у латвийских предпринимателей, студентов, ученых и жителей появились более широкие возможности для развития в общем европейском пространстве.
«Сегодня нам кажется само собой разумеющимся, что мы являемся частью еврозоны и что нашими важнейшими торговыми партнерами являются государства — члены Европейского союза. Но могло быть и иначе. Поэтому мы должны ценить то, что у нас есть, и то, чего мы достигли», — сказала премьер-министр. Она также поблагодарила политиков и ответственных должностных лиц, которые в свое время смогли увидеть стратегическое значение этого решения.
Глава правительства подчеркнула, что членство в ЕС дает жителям Латвии конкретные преимущества. Возможностями программы Erasmus+ воспользовались несколько десятков тысяч молодых людей из Латвии, получив опыт и знания в других европейских странах. В свою очередь финансирование из фондов ЕС по-прежнему остается важнейшим источником публичных инвестиций в Латвии.
Благодаря финансированию фондов Европейского союза Латвия укрепила свою энергетическую независимость, цифровую инфраструктуру, транспортные сети, а также вложила средства в науку и инновации. В этом году ожидается более 1,4 млрд евро инвестиций из средств кохезионной политики и Фонда восстановления. По словам Силини, это не просто цифры — выгоду от этих вложений получает каждый житель Латвии.
Одновременно премьер-министр подчеркнула, что европейская идея никогда не сводилась только к экономике. В основе Европы лежат общие ценности — демократия, свобода, верховенство закона и равенство. Именно эти принципы принесли Латвии свободу, благосостояние и безопасность, и за них до сих пор борется Украина.
«Уже более четырех лет Украина защищается от полномасштабного вторжения России. Россия напала на Украину еще в 2014 году — в момент, когда украинский народ отстаивал свой выбор быть частью союза европейских ценностей и принципов. Латвия продолжит поддерживать Украину», — заявила премьер-министр.
Говоря о приоритетах безопасности ЕС, Силиня отметила, что Европа меняется и становится сильнее, укрепляя сотрудничество в сфере безопасности и военной промышленности. Латвия полностью поддерживает это направление.
«С 2022 года Латвия направила около одного миллиарда евро на укрепление восточной границы. Положительно, что и Европейская комиссия все яснее признает значение укрепления восточной границы как общего вопроса европейской безопасности», — сказала Силиня.
Премьер-министр подчеркнула, что инвестиции в оборонную промышленность не только укрепляют независимость и безопасность Латвии, но и поддерживают латвийскую экономику. По ее мнению, важно инвестировать разумно, используя опыт Украины и укрепляя способность Европы самостоятельно защищать свои интересы.
Силиня также отметила, что геополитические потрясения последних лет показали способность ЕС договариваться по сложным вопросам и выполнять данные обещания. Это укрепляет международную роль ЕС как стабильного и надежного партнера.
В завершение Силиня подчеркнула, что Латвия не просто наблюдает за решениями ЕС, а активно участвует в формировании будущего Европы. «Мы — Европа. Мы не наблюдатели. Мы — создатели сегодняшнего мира», — сказала премьер-министр.