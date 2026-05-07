Два заброшенных острова у берегов Ирландии превратились в мистическую туристическую достопримечательность
У западного побережья Ирландии, среди холодных вод Атлантики, находятся два небольших острова, которые сегодня выглядят словно декорации к фильму о затерянном мире. Речь идет об островах Инишки — северном и южном.
Несмотря на потрясающие пляжи, дикие пейзажи и богатую историю, здесь уже почти сто лет никто не живет постоянно.
Острова, где время словно остановилось
Свое название острова получили в честь святого Кеа — ирландского святого V века. Когда-то здесь кипела жизнь: в XIX веке население островов превышало 300 человек. Однако сегодня Инишки остаются полностью заброшенными.
Причиной массового исхода жителей стала трагедия 1927 года, вошедшая в историю как «Утонувшие Инишки». Во время сильного шторма в море погибли несколько местных рыбаков. После этой катастрофы многие семьи решили покинуть изолированные острова и переселиться на материк.
Последние постоянные жители уехали отсюда в 1930-х годах.
Нетронутая природа и редкие животные
Сегодня Инишки привлекают туристов прежде всего своей природой. Острова окружены прозрачной водой, а на побережье можно увидеть практически нетронутые пляжи.
Здесь обитают тупики, тюлени, а в прибрежных водах иногда появляются дельфины и даже киты. Благодаря отсутствию постоянного населения природа на островах сохранилась почти в первозданном виде.
Руины деревень и древние памятники
На обоих островах сохранились следы прежней жизни. На Южном Инишки до сих пор стоит белая навигационная башня и руины старой школы.
На Северном Инишки можно увидеть остатки деревни XIX века — стены домов и хозяйственных построек. Кроме того, на островах сохранились раннехристианские памятники и каменная плита с изображением распятия.
Туристы могут приехать только на день
Острова находятся всего в трех километрах от побережья графства Мейо, поэтому добраться сюда можно на лодке. Для желающих доступны экскурсионные туры.
При этом с 2023 года на островах запрещен кемпинг, поэтому туристам разрешены только однодневные посещения.
Сегодня Инишки стали одной из самых необычных достопримечательностей Ирландии — местом, где одновременно ощущаются красота дикой природы, атмосфера заброшенности и память о трагической истории.