Два заброшенных острова у берегов Ирландии превратились в мистическую туристическую достопримечательность
Но стровах Инишки сохранилась невероятная нетронутая природа.
У западного побережья Ирландии, среди холодных вод Атлантики, находятся два небольших острова, которые сегодня выглядят словно декорации к фильму о затерянном мире. Речь идет об островах Инишки — северном и южном.

Несмотря на потрясающие пляжи, дикие пейзажи и богатую историю, здесь уже почти сто лет никто не живет постоянно.

Острова, где время словно остановилось

Свое название острова получили в честь святого Кеа — ирландского святого V века. Когда-то здесь кипела жизнь: в XIX веке население островов превышало 300 человек. Однако сегодня Инишки остаются полностью заброшенными.

Заброшенная деревня на острове Инишки в заливе Блэксод на маршруте Wild Atlantic Way в графстве Мейо, Ирландия.

Причиной массового исхода жителей стала трагедия 1927 года, вошедшая в историю как «Утонувшие Инишки». Во время сильного шторма в море погибли несколько местных рыбаков. После этой катастрофы многие семьи решили покинуть изолированные острова и переселиться на материк.

Последние постоянные жители уехали отсюда в 1930-х годах.

Нетронутая природа и редкие животные

Сегодня Инишки привлекают туристов прежде всего своей природой. Острова окружены прозрачной водой, а на побережье можно увидеть практически нетронутые пляжи.

Здесь обитают тупики, тюлени, а в прибрежных водах иногда появляются дельфины и даже киты. Благодаря отсутствию постоянного населения природа на островах сохранилась почти в первозданном виде.

Руины деревень и древние памятники

На обоих островах сохранились следы прежней жизни. На Южном Инишки до сих пор стоит белая навигационная башня и руины старой школы.

На обоих островах сохранились следы прежней жизни.

На Северном Инишки можно увидеть остатки деревни XIX века — стены домов и хозяйственных построек. Кроме того, на островах сохранились раннехристианские памятники и каменная плита с изображением распятия.

Туристы могут приехать только на день

Острова находятся всего в трех километрах от побережья графства Мейо, поэтому добраться сюда можно на лодке. Для желающих доступны экскурсионные туры.

При этом с 2023 года на островах запрещен кемпинг, поэтому туристам разрешены только однодневные посещения.

Когда-то здесь процветал китобойный промысел.

Сегодня Инишки стали одной из самых необычных достопримечательностей Ирландии — местом, где одновременно ощущаются красота дикой природы, атмосфера заброшенности и память о трагической истории.

