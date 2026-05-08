Вложив 100 млн евро, в Латвии укрепили краеугольный камень энергетической независимости страны
Единый оператор системы транспортировки и хранения газа Conexus Baltic Grid сообщает о том, что завершил один из самых значимых за последние годы проектов развития энергетической инфраструктуры Латвии — модернизацию Инчукалнского подземного газохранилища (ПГХ). За семь лет в инфраструктуру хранилища было инвестировано 98,8 миллиона евро, что существенно укрепило энергетическую безопасность Латвии и Балтийского региона.
Модернизация Инчукалнского ПГХ началась в 2018 году и осуществлялась поэтапно, при этом во время масштабных строительных и технологических работ обеспечивалась непрерывная работа хранилища. Общий объем инвестиций в проект составил 98,8 миллиона евро, из которых 44 миллиона евро — софинансирование из европейского инструмента Connecting Europe Facility (CEF).
В ходе модернизации выполнен ряд масштабных и технически сложных работ. Полностью реконструирован газосборный пункт № 3 (GSP-3). Устаревшее оборудование, технологические линии, установки и сооружения были демонтированы, а на их месте построен новый газосборный пункт с современным оборудованием, технологическими системами и инженерными решениями. На новом объекте установлены 34 фильтра первой ступени очистки газа, четыре фильтра второй ступени, построены новые трубопроводные соединения между несколькими скважинами и газосборным пунктом, а также новое производственное здание и вспомогательные системы.
Во время проекта были также восстановлены 36 скважин хранилища, где установлено новое оборудование безопасности, контроля и эксплуатации, что повышает общий уровень безопасности хранилища, улучшает работоспособность скважин и укрепляет надежность всей технологической цепочки в долгосрочной перспективе.
Важной частью проекта стала модернизация и расширение инфраструктуры существующих компрессоров 12Z330. Были модернизированы пять газоперекачивающих агрегатов на второй станции и установлен один новый агрегат на первой станции, что увеличивает возможности закачки и отбора газа из хранилища. Это решение особенно важно в ситуациях, когда объем газа в хранилище невелик, но рынку по-прежнему необходимы стабильные и оперативные поставки.
В результате модернизации значительно увеличена техническая мощность хранилища. Общая мощность закачки газа выросла примерно с 17 миллионов м³ в сутки до 21 миллиона м³ в сутки, а мощность компрессионного отбора обеспечена на уровне до 12 миллионов м³ в сутки.
