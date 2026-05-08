В Эстонии обнаружили город, который решительно отказался от ценностей ЛГБТ-сообщества
Городская управа Вильянди ответила решительным отказом на просьбу Эстонской ассоциации ЛГБТ, объединяющей сексуальные и гендерные меньшинства, провести 1 июня на площади Свободы мероприятие, в ходе которого планировалось развернуть большое полотно радужных цветов, пишет Sakala.
Разворачивание радужного полотна должно было стать частью культурного фестиваля Эстонии, Латвии и Литвы Baltic Pride, который проводится в трех странах с 2009 года.
В ходатайстве о проведении публичного мероприятия, которое ассоциация ЛГБТ подала в городскую управу Вильянди, акция описывалась следующим образом: «В центре акции — полотно размером 23 на 12 метров, сшитое из разных лоскутов ткани и весящее 68 килограммов. Оно символизирует многообразное общество, в котором важен каждый человек и никто не остается в стороне. Перемещение полотна из города в город несет в себе идею общего пути и солидарности, донося это послание до общественных пространств разных мест».
По словам одного из организаторов мероприятия Эвы-Марис Кюнгас, ответ, полученный от городской управы неделю назад, был однозначным. «Город не разрешил нам проводить это мероприятие. Отказ обосновали тем, что такое мероприятие не соответствует ожиданиям членов вильяндиской общины. А поскольку 1 июня — День защиты детей, было добавлено, что это мероприятие не является дружественным к детям».
Мэр Вильянди Яак Пихлак подтвердил изданию Sakala, что такое письмо в горуправу поступило. По его утверждению, в случае подобных мероприятий необходимо учитывать общий контекст.
«Всегда важно, как такие темы могут задеть общественность и какие противостояния это может вызвать в обществе», — сказал он и на данном этапе отказался от дальнейших комментариев.
По словам Эвы-Марис Кюнгас, они не ожидали от города отрицательного ответа. «Для нас как для организаторов это болезненная тема, мы совершенно не ожидали такого ответа. К сожалению, нынешняя городская управа такова, и с этим нужно как-то справляться», — констатировала Кюнгас, имея в виду коалицию партий Isamaa и EKRE с их консервативными взглядами.
«Для членов ЛГБТ-сообщества, живущих в Вильянди, это все-таки важная тема. И когда от городской управы Вильянди приходит такой ответ, возникает вопрос: разве члены ЛГБТ-сообщества не являются членами общины Вильянди?».
Мероприятия фестиваля пройдут с 1 по 7 июня преимущественно в Таллинне. В Вильянди Baltic Pride ранее не проводился, однако мероприятия ЛГБТ-сообщества здесь уже организовывались.
