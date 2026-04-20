В мае в Риге планируют провести "Альтернативный прайд" в поддержку ЛГБТК+ сообщества
Организаторы «Альтернативного прайда» в Риге рассчитывают на участие 120 человек.
Афиша Латвии

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

12 мая в центре Риги планируют провести «Альтернативный прайд» — некоммерческую акцию в поддержку ЛГБТК+ сообщества Латвии. Участники намерены пройти шествием по Старой Риге и центру города, а завершить мероприятие собранием и пикетом в парке Кронвальда.

Как агентству LETA сообщили в Рижской думе, мероприятие запланировано как некоммерческий прайд и акция поддержки латвийского ЛГБТК+ сообщества в связи с Международным днем против гомофобии, бифобии, дискриминации интерсекс-людей и трансфобии.

Мероприятие намечено с 18:00 до 20:00.

Участники соберутся на Ратушной площади, затем пройдут по улице Калькю, через площадь Свободы, сквер у Оперы и бульвар Райниса к площади перед Рижским конгресс-центром, где в парке Кронвальда запланированы собрание и пикет.

Организаторы указали, что в мероприятии планируют участвовать 120 человек.

Заявка на проведение мероприятия подана в установленном законом порядке, и на данный момент у самоуправления нет информации, которая позволила бы принять решение о его запрете.

Шествие Рижского прайда 18 июня 2022

