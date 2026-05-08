Исследование показало, что в Латвии, оказывается, довольно опасно дышать
Согласно последнему отчёту Европейского агентства по окружающей среде (EEA) о качестве воздуха, самая высокая концентрация PM2.5 обнаружена в Италии. В Латвии ситуация получше, но все же воздух в стране далеко не столь хорош, как у нас принято считать.
Итальянцам кто-то испортил воздух
Как сообщает Euronews, PM2.5 - это опасные мелкодисперсные частицы, которые глубоко проникают в организм - лёгкие и кровь. Их источником может быть транспорт, нефтеперерабатывающие и цементные заводы, они выбрасываются в атмосферу при сжигании ископаемого топлива и лесных пожарах.
По данным EEA, в период с 2024 по 2025 год самые высокие среднегодовые показатели наблюдались на юге Италии. В городах Чельи-Мессапика и Торкьяроло они составили 117 и 113 мкг/м3 (микрограммов на кубический метр) - рекордный уровень, учитывая установленный в ЕС годовой предел в 25 мкг/м3.
Северная Италия - главный промышленный район страны - представляет собой ещё один вызывающий беспокойство кластер с высокой плотностью мест, где годовые уровни твёрдых частиц близки к порогу в 25 мкг/м3.
В тот же период 2024-25 годов, помимо Италии, предел превысили регионы восьми стран ЕС и стран вне блока, а именно Польша, Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия, Северная Македония, Румыния, Турция и даже Дания, где в Копенгагене был зафиксирован показатель в 95 мкг/м3.
Уже можно беспокоиться
В Латвии концентрация PM2.5 не очень велика, но уровень смертности, связанной с PM2.5 должен беспокоить.
Вообще Балканы и Восточная Европа - это регионы с самым высоким уровнем смертности на 100 000 человек, связанным с длительным воздействием PM2.5, включая Албанию, Болгарию, Грецию и Румынию.
Опять же, в Италии (101) уровень смертности намного выше, чем в аналогичных по размеру странах, таких как Испания (41), Франция (34) и Германия (37), а самые низкие показатели наблюдаются в Северной Европе: Исландии, Финляндии, Швеции, Эстонии и Норвегии.
В Латвии уровень смертности по этой причине составляет 44,1 случая на 100 тысяч жителей. Это больше, чем в 20 странах Европы, которые были изучены в рамках исследования, включая Литву и Эстонию.
В Эстонии, кстати, смертность от PM2.5 вообще минимальна - только 5 случаев на 100 тысяч населения.
Как защитить себя от загрязнения?
По мнению экспертов, профилактика начинается с простых привычек. Например, жителям городских районов рекомендуют не проветривать свои дома в транспортный час-пик, то есть делать это только после 9:00 утра. Воздухоочиститель также может несколько помочь делу.
Эксперты EEA также посоветовали использовать только сертифицированные печи, избегать сжигания топлива в зимние дни и не заниматься активным отдыхом, например, бегом, в периоды наибольшей концентрации вредных веществ в воздухе.
Также полезно быть в курсе уровня загрязнения с помощью приложений, предоставляющих геолокационные данные в режиме реального времени.