Исследование в Риге показало, в какие часы воздух в городе становится заметно хуже
По итогам инициативы «Дыши, Рига!» исследование качества воздуха и привычек мобильности жителей Риги показало, что в центре города качество воздуха в целом сравнительно хорошее, однако пики загрязнения явно совпадают с наиболее интенсивными периодами движения транспорта.
С сентября 2025 года по март 2026 года 117 старшеклассников участвовали в сборе данных, а с помощью датчиков качества воздуха было получено 696 тысяч измерений на открытом воздухе. Опросы жителей и фокус-группы помогли понять, почему люди в повседневной жизни выбирают те или иные способы передвижения и каков потенциал изменения поведения.
Данные портативных датчиков показывают, что загрязнение возрастает в часы наиболее интенсивного движения — утром и во второй половине дня, когда люди едут на работу, в школу или возвращаются домой. Проанализированные концентрации твердых частиц PM2,5 и PM10 подтверждают, что транспорт является одним из важнейших факторов, влияющих на качество воздуха в городе.
«С 2022 года уровень загрязнения воздуха в Риге уже существенно не снижается — это сигнал о том, что прежних решений недостаточно и установленных с 2030 года стандартов качества воздуха мы не достигнем, поэтому необходимы более целенаправленные и эффективные действия», — отмечает исследователь Латвийского университета Ивета Штейнберга.
Инициатива «Дыши, Рига!» показывает, что более чистый воздух в городе — это не только вопрос самоуправления, исследователей или политиков. Это общая ответственность, в которой значение имеют и городское планирование, и доступность и качество общественного транспорта, и ежедневный выбор каждого человека.
Янис Бризга, представитель общества «Зеленая свобода» и исследователь Латвийского университета, отмечает, что цель проекта заключалась не только в получении данных, но и в том, чтобы показать, как наука, участие жителей и повседневный опыт могут помочь принимать более качественные решения о городской среде: «Вовлечение жителей в этот проект позволяет принимать гораздо более целевые и основанные на данных решения о развитии городской среды. Например, определяя конкретные маршруты и места с более высоким уровнем загрязнения, можно расставлять приоритеты в управлении транспортными потоками, улучшении общественного транспорта и развитии безопасной инфраструктуры активной мобильности именно там, где это нужнее всего. Одновременно участие жителей укрепляет доверие к принимаемым решениям и способствует более широкой общественной поддержке».
Результаты проведенного опроса жителей позволяют сделать вывод, что рижане пользуются общественным транспортом, однако мобильность в Риге структурно по-прежнему основана на частных автомобилях, которые часть жителей считает более быстрым, гибким и безопасным способом передвижения для повседневных нужд. Кроме того, автомобиль обеспечивает комфорт и свободу. Экологические и оздоровительные соображения сами по себе недостаточны, чтобы мотивировать людей менять повседневные привычки. Жители Риги хотят иметь быстрые, удобные и гибкие возможности передвижения, чтобы добираться до места назначения.
«Это исследование показывает, что перемены зависят не только от крупных инфраструктурных проектов. Каждая поездка, каждый выбор между автомобилем и другим способом передвижения влияет на воздух в городе. В то же время данные ясно показывают, что люди будут готовы менять привычки только тогда, когда альтернативы будут действительно удобными и надежными», — подчеркивает директор Рижского энергетического агентства Карлис Гринбергс.
На сайте проекта жители могут ознакомиться с обзором исследования, а также с другими материалами о качестве воздуха и привычках мобильности жителей.