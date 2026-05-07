Под угрозой ли ваш отпуск? Крупнейшие авиакомпании продолжают массово сокращать рейсы
Авиакомпании за последние две недели убрали из майского расписания два миллиона пассажирских мест на фоне продолжающегося конфликта с Ираном. Больше всего пострадали Turkish Airlines, Air China и Lufthansa.
По данным аналитической компании Cirium, общее количество мест у всех авиаперевозчиков в этом месяце сократилось со 132 619 704 в середине апреля до 130 674 864 к концу апреля, пишет Daily Mail.
За тот же период число рейсов уменьшилось более чем на 13 000 — с 859 167 до 846 162. Причиной стали рост цен на авиационное топливо, закрытие воздушного пространства и сбои в работе аэропортов.
Шестая по величине авиакомпания Европы — Turkish Airlines — пострадала довольно сильно: перевозчик сократил более 500 000 мест после приостановки полетов по 18 международным направлениям. Компания отменила в общей сложности 3000 рейсов, включая маршруты в два европейских города — Биллунн в Дании и Лейпциг в Германии, а также десять направлений в Африку и три на Ближний Восток.
Второе место по числу сокращенных мест заняла Air China — около 490 000 мест и 2000 рейсов. Причиной стало сокращение внутренних маршрутов между Чэнду и Пекином.
Что касается общего числа отмененных рейсов, лидером стала Lufthansa — почти 4000 рейсов и около 420 000 сокращенных мест. Немецкая авиакомпания ожидает убытки в размере 1,8 миллиарда евро из-за роста цен на авиационное топливо в 2026 году.
Ранее Lufthansa сообщала, что до октября уберет из расписания 20 000 коротких рейсов, что эквивалентно экономии около 40 000 тонн авиационного топлива.
Turkish Airlines заняла второе место по количеству отмен, Air China — третье. На четвертом месте оказалась United Airlines с примерно 1800 отменами, затем American Airlines — около 800.
Среди других авиакомпаний, сокративших меньшее количество мест и рейсов, — British Airways, Etihad, Air France, Singapore Airlines, KLM, Air Canada, Delta и All Nippon Airways.
В Европе растут опасения по поводу дефицита авиационного топлива, поскольку конфликт с конца февраля нарушает поставки с Ближнего Востока, а впереди — пик туристического сезона.
Цены на топливо резко выросли после ударов США и Израиля по Ирану, которые нарушили движение через стратегически важный Ормузский пролив. Это стало крупнейшим кризисом для авиакомпаний со времен пандемии.
Ситуация может ухудшиться. Один из экспертов заявил, что уже в июне под угрозой могут оказаться до 10% рейсов, если дефицит топлива сохранится. Это примерно 85 000 рейсов.
Пол Чарльз из туристической консалтинговой компании The PC Agency заявил: «Авиакомпании вынуждены сокращать рейсы и принимать тяжелые решения перед началом высокого сезона. Лучше отменять рейсы заранее, чтобы доставить пассажирам меньше неудобств, чем менять планы в последний момент. Если конфликт с Ираном продолжится, отмен станет значительно больше из-за нехватки авиационного топлива».
По словам Чарльза, масштаб отмен зависит от рынка, поскольку одни авиакомпании страдают меньше других, однако многие уже готовятся к «худшему сценарию» и затяжному периоду ограниченных поставок топлива.
Редактор Which? Travel Рори Боланд заявил: «Этим летом мы советуем бронировать пакетные туры — это лучший способ защитить стоимость отпуска в случае серьезных сбоев».
Средняя мировая цена на авиационное топливо на прошлой неделе впервые за месяц выросла до 181 доллара за баррель, согласно данным Международной ассоциации воздушного транспорта. Рост за неделю составил 1% после трех недель снижения. В начале апреля цена достигала 209 долларов за баррель против 99 долларов в конце февраля.