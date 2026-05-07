Под угрозой ли ваш отпуск? Крупнейшие авиакомпании продолжают массово сокращать рейсы

Шестая по величине авиакомпания Европы — Turkish Airlines — пострадала довольно сильно: перевозчик сократил более 500 000 мест после приостановки полетов по 18 международным направлениям. Компания отменила в общей сложности 3000 рейсов, включая маршруты в два европейских города — Биллунн в Дании и Лейпциг в Германии, а также десять направлений в Африку и три на Ближний Восток.