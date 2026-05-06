Жители пяти районов Риги могут получить до 2000 евро на подключение к канализации
Жители Биерини, Плескодале, Катлакалнса, Бишумуйжи и Болдераи в дальнейшем смогут получать софинансирование на подключение частных домов к централизованным канализационным сетям в соответствии с обязательными правилами самоуправления «О софинансировании Рижского самоуправления на компенсацию расходов по строительству подключения жилых домов к централизованной системе канализации». Софинансирование на подключение к канализационной системе предусмотрено в размере до 2000 евро — в зависимости от длины построенного подключения.
Завершилась программа софинансирования Рижского самоуправления, которая с 2018 года поддерживала строительство подключений в районах Биерини, Плескодале, Катлакалнс, Бишумуйжа и Болдерая к сетям водоснабжения и канализации, построенным в рамках финансируемого Европейским союзом проекта Фонда сплочения «Развитие водного хозяйства в Риге, 4-я очередь».
В рамках программы к канализационной системе Rīgas ūdens уже подключены или находятся в процессе подключения 5228 жителей, а к системе водоснабжения — 3383 жителя.
Чтобы и после завершения проекта ЕС продолжать способствовать созданию подключений в этих районах, самоуправление, как и в других местах Риги, обеспечивает софинансирование в соответствии с обязательными правилами Рижской думы № RD-23-207-sn. Они предусматривают, что размер софинансирования на подключение к канализационной системе зависит от длины построенного подключения: до 5 метров — 1000 евро, от 5 до 20 метров — 1500 евро, свыше 20 метров — 2000 евро. Средства предоставляются после строительства подключения. Для подключения к системе водоснабжения софинансирование не предусмотрено.
Рижская дума подчеркивает, что общий процесс создания подключения с учетом всех необходимых согласований и административных этапов может занять примерно от четырех до шести месяцев, а в отдельных случаях и дольше. Это включает получение технических условий, проектирование, согласование документации, строительные работы, сдачу подключения в эксплуатацию, а также получение софинансирования. Поэтому жителей призывают своевременно начинать процесс подключения.
Более подробная информация об условиях доступна на сайте Rīgas ūdens в разделе Aktuāli — Pašvaldības līdzfinansējums.
