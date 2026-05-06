"В Риге не будет допущено прославление государства-агрессора": дума и полиция готовят план на 9 мая
Власти Риги и полиция заранее обсудят меры безопасности на 9 мая: в столице не намерены допускать прославление государства-агрессора и прокремлевские провокации. Вице-мэр Эдвард Ратниекс заявил, что правоохранители должны быть готовы к разным сценариям.
Отвечающий за безопасность в столице вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс в четверг, 7 мая, в Рижской думе встретится с руководством Рижской муниципальной полиции и Госполиции, чтобы обсудить обеспечение общественного порядка в столице 9 мая, а также возможные провокации и провокационные инциденты.
Во время встречи планируется оценить ситуацию с безопасностью в Риге, согласовать действия вовлеченных институций и обсудить алгоритм обеспечения порядка при разных возможных сценариях.
«В Риге не будет допущено прославление государства-агрессора или попытки использовать 9 мая как платформу для прокремлевской активности. Поэтому важно вместе с Рижской муниципальной полицией и Госполицией обсудить четкий алгоритм действий в столице. Возможные провокации исключать нельзя, поэтому мы должны быть готовы к разным сценариям развития событий», — заявил Эдвард Ратниекс.
В совещании примут участие вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, глава комитета Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Гиртс Лапиньш, начальник Рижской муниципальной полиции Юрис Лукас и представители Рижского регионального управления Госполиции.
«С момента демонтажа памятника Победы нам удалось успешно обеспечивать общественный порядок и ограничивать прокремлевскую активность. Я уверен в профессионализме правоохранительных органов и их готовности реагировать на любые провокации. В то же время важно своевременно обсудить порядок действий и скоординировать работу», — отметил Гиртс Лапиньш.