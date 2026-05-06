В Даугавпилсе 9 мая Вечный огонь останется за ограждением: полиция объяснила, что будет разрешено

В полиции поясняют, что индивидуальное возложение цветов в местах захоронений не запрещено. В свою очередь, возложение цветов в местах, где демонтированы советские памятники, будет расцениваться как прославление этих объектов и военной агрессии, и такие действия допускаться не будут. Госполиция подчеркивает, что ее цель и задача - не допустить угрозы общественному порядку и любого прославления агрессии.