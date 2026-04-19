МИД Латвии выступил с четкой позицией по полетам в Москву на 9 мая
Латвия заявила, что не выдавала и не будет выдавать разрешения на пролет в Россию на мероприятия 9 мая, назвав их частью военной пропаганды Кремля на фоне продолжающейся агрессии против Украины.
Ни Словакия, ни какая-либо другая страна не запрашивали у Латвии разрешение на пролет по пути на российское военное пропагандистское мероприятие 9 мая. Об этом агентству LETA сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглите.
Она подчеркнула, что позиция Латвии ясна: пока Россия продолжает агрессию против Украины, нельзя способствовать облегчению пути на российские военные пропагандистские мероприятия. Поэтому, как и в предыдущие годы, разрешения на пролет на мероприятия 9 мая выдаваться не будут, указали в МИД.
Эглите также добавила, что в Европе жертв Второй мировой войны поминают 8 мая.
Как сообщалось ранее, Латвия и Литва не разрешили самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо использовать свое воздушное пространство для полета на мероприятия 9 мая в Москве, пишет словацкий портал SME со ссылкой на видеообращение Фицо.
«Литва и Латвия уже сообщили, что не позволят пересечь свою территорию во время полета в Москву», — заявил Фицо в видео, опубликованном на платформе Facebook.
«Почему? Государства — члены Европейского союза не позволяют премьер-министру другой страны ЕС лететь через свою территорию», — критически прокомментировал это решение словацкий премьер.
«Я, конечно, найду другой маршрут, как это было в прошлом году, когда нас торпедировала Эстония», — добавил Фицо, известный своими дружественными отношениями с Кремлем.
Как уже сообщалось, и в прошлом году страны Балтии не разрешили самолетам иностранных должностных лиц пересекать свое воздушное пространство по пути в Москву, где 9 мая отмечают победу Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне. В прошлом году Фицо был вынужден лететь в обход — через Венгрию, Румынию и Черное море. Изменить запланированный маршрут пришлось и самолету президента Сербии Александра Вучича.
Фицо и его венгерский коллега Виктор Орбан, который в мае покинет пост главы правительства после сокрушительного поражения на парламентских выборах, считаются ближайшими союзниками российского диктатора Владимира Путина среди лидеров стран ЕС.