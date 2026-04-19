МИД Латвии выступил с четкой позицией по полетам в Москву на 9 мая

Как уже сообщалось, и в прошлом году страны Балтии не разрешили самолетам иностранных должностных лиц пересекать свое воздушное пространство по пути в Москву, где 9 мая отмечают победу Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне. В прошлом году Фицо был вынужден лететь в обход — через Венгрию, Румынию и Черное море. Изменить запланированный маршрут пришлось и самолету президента Сербии Александра Вучича.