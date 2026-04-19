Страны Балтии закрыли небо для премьера Словакии 9 мая
Латвия и Литва не разрешили самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо использовать свое воздушное пространство для полета на мероприятия 9 мая в Москве, сообщает словацкий портал SME со ссылкой на видеообращение Фицо.
«Литва и Латвия уже сообщили, что не позволят пересечь свою территорию во время полета в Москву», — заявил Фицо в видео, опубликованном на платформе Facebook.
«Почему? Государства — члены Европейского союза не позволяют премьер-министру другой страны ЕС лететь через свою территорию», — критически прокомментировал это решение словацкий премьер.
«Я, конечно, найду другой маршрут, как это было в прошлом году, когда нас торпедировала Эстония», — добавил Фицо, известный своими дружественными отношениями с Кремлем.
Эстония также не позволит Фицо пересечь свое воздушное пространство по пути на мероприятия 9 мая в Москве, в воскресенье заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
«Фицо и в этом году не получит разрешения на использование воздушного пространства Эстонии для поездки на парад 9 мая в Москве, цель которого — прославление агрессора. Мы запретили это в прошлом году, и тот же принцип действует и сейчас», — говорится в заявлении МИД Эстонии со ссылкой на слова Цахкны.
Позиция Эстонии совершенно ясна: ни одно государство не должно использовать воздушное пространство Эстонии для укрепления отношений с Россией в то время, когда она нарушает международные нормы и ведет агрессивную войну против Украины и всей безопасности Европы, подчеркнул Цахкна.
Как уже сообщалось, и в прошлом году страны Балтии не разрешили самолетам иностранных должностных лиц пересекать свое воздушное пространство по пути в Москву, где 9 мая отмечают победу Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне. В прошлом году Фицо был вынужден лететь в обход — через Венгрию, Румынию и Черное море. Изменить запланированный маршрут пришлось и самолету президента Сербии Александра Вучича.
Фицо и его венгерский коллега Виктор Орбан, который в мае покинет пост главы правительства после сокрушительного поражения на парламентских выборах, считаются ближайшими союзниками российского диктатора Владимира Путина среди лидеров стран ЕС.