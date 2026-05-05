Полиция Латвии предупредила перед 9 мая: празднования во дворах терпеть не будут
Государственная полиция пока не видит повышенных рисков безопасности 9 мая, однако правоохранители заранее готовятся к возможным инцидентам. Если празднование российского «Дня Победы» попытаются перенести во дворы или другие общественные места, полиция обещает действовать строго и без терпимости к нарушениям.
Арманд Рукс подтвердил, что с приближением 9 мая правоохранительные органы и службы безопасности поддерживают регулярную связь и планируют человеческие ресурсы для обеспечения порядка. По словам Рукса, нужно учитывать, что в этом году 9 мая приходится на выходной день, поэтому у людей будет «больше времени для проявлений, так что работа будет в любом случае».
На вопрос о том, готова ли полиция и как она будет реагировать, если, например, празднование российского «Дня Победы» перенесут во дворы микрорайонов, Рукс ответил, что полиция ни в коем случае не будет терпеть такие действия, а будет действовать резко и строго в соответствии с законом.
Начальник Госполиции призвал людей осознавать, в какое время мы живем, и напомнил, что празднование 9 мая часто связано с возможным влиянием недружественных стран, а не с памятью и почтением исторических событий.
В Елгавском самоуправлении агентству LETA подтвердили, что на данный момент не получали заявок на митинги или другие публичные мероприятия 9 мая. При этом муниципальная полиция в субботу планирует усиленно следить за общественным порядком.
В Юрмале мероприятия также пока не заявлены. «Муниципальная полиция Юрмалы 9 мая будет усиленно следить за общественным порядком и безопасностью», — сообщили в самоуправлении города.
Как уже сообщалось, на протяжении десятилетий 9 мая по инициативе России организовывались торжества в честь победы Красной армии над нацистской Германией во Второй мировой войне. В Латвии часть общества по-прежнему сохраняет традицию отмечать так называемый День Победы, однако в Восточной Европе эта дата ассоциируется с оккупацией и аннексией стран Балтии в составе СССР.