В Казахстане решили не запрещать советскую символику на 9 мая
Некоторые казахстанцы выходят 9 мая с флагами Советского Союза. Но как сообщают казахстанские СМИ, не всем это нравится. Власти Казахстана ответили, запрещена ли в стране советская символикаа.
Поводом для обсуждения стало то, что часть казахстанцев выходит 9 мая с советской символикой — в том числе с флагами СССР и георгиевскими лентами. Однако такие действия вызывают споры в обществе.
В Министерстве просвещения Казахстана уточнили, что действующие нормы не ограничивают использование такой символики во время празднования 9 мая. Однако казахстанцам напомнили о необходимости соблюдать закон — например, не допускать пропаганды насилия, экстремизма и действий против целостности государства.
Как пишут казахстанские СМИ, в последние годы в Казахстане постепенно отказываются от использования советских и российских символов. Так, вместо георгиевской ленты, которая активно распространялась с 2008 года, стали использовать «ленту Победы» — голубую ленту с национальным орнаментом, стилизованную под флаг Казахстана.
Ранее Казахстан отказался от военного парада в честь Дня Победы.