Зарплаты растут быстрее, чем цены: латвийский экономист проанализировал покупательские привычки населения
С 2021 года цены на продукты питания в Латвии резко выросли. Но хотя соотношение средних зарплат жителей и расходов на питание за это время существенно не изменилось, цены на продукты росли быстрее, чем другие повседневные расходы. Это побудило людей пересмотреть свои ежедневные покупательские привычки, свидетельствуют данные новейшего опроса банка Luminor.
Опрошенные признали, что в повседневной жизни тщательнее планируют покупки: 35% в этом году чаще покупают товары со скидками, а 34% выбирают более дешевые продукты. Проявляются и различия между разными возрастными группами. Жители старше 40 лет чаще указывают, что отдают предпочтение акционным товарам, тогда как жители в возрасте от 18 до 39 лет чаще признают, что в ежедневных покупках выбирают более дешевые продукты.
Хотя в марте цены на продукты питания были лишь на 0,1% выше, чем год назад, изменилась относительная дороговизна разных продуктов, что побуждает покупателей пересматривать свои покупательские привычки. Под влиянием колебаний цен на мировом рынке некоторые товары в этом году, например молочные продукты, яйца и сливочное масло, стали дешевле. В свою очередь истощение природных ресурсов и ограниченный вылов повысили цены на рыбу и рыбные изделия.
«Очень возможно, что сейчас в контексте цен на продукты питания мы находимся в своего рода периоде “затишья перед бурей”, хотя полностью предсказать ситуацию невозможно. Важно понимать, что из-за войны в Персидском заливе существует риск, что рост цен во второй половине года может возобновиться уже с исторически высокого уровня. В этот момент жителям могут пригодиться выработанные за предыдущие пять лет привычки продуманных покупок. Нет оснований считать, что покупательная способность в отношении продуктов питания сейчас резко ухудшается: по сравнению с мартом прошлого года она выросла примерно на 7%. В то же время именно за последние пять лет она существенно не улучшилась. Однако неудивительно, что жители учатся покупать эффективнее: следят за распродажами и акциями, сравнивают цены, используют возможности сэкономить и меняют содержание своей продовольственной корзины. Это не указывает на драматическое падение благосостояния, а скорее на рационализацию выбора. Следует учитывать и то, что использование скидок зависит не только от привычек покупателей, но и от того, как розничные торговцы формируют эти предложения и в какой мере строят на них свою ценовую стратегию. В то же время почти треть жителей Латвии свои привычки не изменила, что свидетельствует о достаточно стабильном среднем классе», — отмечает экономист банка Luminor Петерис Страутиньш.
29% жителей указали, что их покупательские привычки не изменились. Это свидетельствует о том, что у части общества прежние потребительские привычки сохраняются неизменными и в условиях колебаний цен. Однако части жителей пришлось пересмотреть свои покупки: 19% признают, что покупают меньше, а 12% реже выбирают продукты отдельных категорий.
В то же время в прошлом году среднемесячная нетто-зарплата, или зарплата «на руки», за работу на полную ставку в Латвии достигла 1346 евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. За год она выросла на 10%, опередив как рост потребительских цен, так и рост зарплаты до уплаты налогов. С учетом инфляции реальный рост нетто-зарплаты в прошлом году составил 6%.
