Зарплаты растут быстрее, чем цены: латвийский экономист проанализировал покупательские привычки населения

«Очень возможно, что сейчас в контексте цен на продукты питания мы находимся в своего рода периоде “затишья перед бурей”, хотя полностью предсказать ситуацию невозможно. Важно понимать, что из-за войны в Персидском заливе существует риск, что рост цен во второй половине года может возобновиться уже с исторически высокого уровня. В этот момент жителям могут пригодиться выработанные за предыдущие пять лет привычки продуманных покупок. Нет оснований считать, что покупательная способность в отношении продуктов питания сейчас резко ухудшается: по сравнению с мартом прошлого года она выросла примерно на 7%. В то же время именно за последние пять лет она существенно не улучшилась. Однако неудивительно, что жители учатся покупать эффективнее: следят за распродажами и акциями, сравнивают цены, используют возможности сэкономить и меняют содержание своей продовольственной корзины. Это не указывает на драматическое падение благосостояния, а скорее на рационализацию выбора. Следует учитывать и то, что использование скидок зависит не только от привычек покупателей, но и от того, как розничные торговцы формируют эти предложения и в какой мере строят на них свою ценовую стратегию. В то же время почти треть жителей Латвии свои привычки не изменила, что свидетельствует о достаточно стабильном среднем классе», — отмечает экономист банка Luminor Петерис Страутиньш.