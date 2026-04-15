Экономист объяснил, почему у жителей Латвии еще долго будут появляться неприятные эмоции в магазинах

«Можно согласиться, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который будет вызывать неприятные эмоции у большинства жителей в повседневной жизни. На развитие инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшую динамику сложно — рост цен в годовом выражении в ближайшие месяцы может находиться около отметки 4 процентов, но может оказаться и выше. При этом важно подчеркнуть, что рост цен еще не означает снижения благосостояния. И в прошлом году, несмотря на сравнительно высокую инфляцию, покупательная способность населения выросла, и есть основания надеяться, что небольшой рост может сохраниться и в этом году. Кроме того, общее настроение общества не является однозначно пессимистичным — люди испытывают тревогу, однако нет оснований считать, что настроение населения в целом негативное», — отмечает главный экономист банка Luminor Петерис Страутиньш.