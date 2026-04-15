Экономист объяснил, почему у жителей Латвии еще долго будут появляться неприятные эмоции в магазинах
Жители Латвии в настоящее время больше всего обеспокоены ростом цен — на это указали 46 процентов опрошенных, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Luminor. Второй причиной тревоги названы безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом — это отметили почти треть жителей. В свою очередь, каждого пятого жителя беспокоят вопросы здоровья и доступности медицинского обслуживания.
Что тревожит жителей?
Почти половину жителей беспокоит рост цен в Латвии. Настроения населения совпадают с последними изменениями цен в стране: в марте по сравнению с февралем потребительские цены выросли на 1,9 процента, а в годовом выражении рост достиг 3,4 процента, свидетельствуют последние данные Центрального статистического управления. Особенно выраженные опасения по поводу стоимости жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет — их более половины, или 61 процент.
«Можно согласиться, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который будет вызывать неприятные эмоции у большинства жителей в повседневной жизни. На развитие инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшую динамику сложно — рост цен в годовом выражении в ближайшие месяцы может находиться около отметки 4 процентов, но может оказаться и выше. При этом важно подчеркнуть, что рост цен еще не означает снижения благосостояния. И в прошлом году, несмотря на сравнительно высокую инфляцию, покупательная способность населения выросла, и есть основания надеяться, что небольшой рост может сохраниться и в этом году. Кроме того, общее настроение общества не является однозначно пессимистичным — люди испытывают тревогу, однако нет оснований считать, что настроение населения в целом негативное», — отмечает главный экономист банка Luminor Петерис Страутиньш.
Тем временем безопасность и стабильность в Балтийском регионе являются второй по значимости причиной тревоги — ее указали почти треть, или 30 процентов респондентов. Этот вопрос волнует жителей всех социальных групп, однако особенно выраженные опасения характерны для людей в возрасте от 30 до 39 лет, а также для пожилых людей в возрасте от 60 до 74 лет.
Беспокоит недоступность медицины
Вопросы здоровья и доступности медицинских услуг также вызывают тревогу — на это указал каждый четвертый житель, или 25 процентов. Эти опасения могут усиливаться ростом расходов в сфере здравоохранения — в этом году уровень цен увеличился и в этой области, причем наибольшее влияние оказал рост цен на медикаменты. Особенно выражены опасения по поводу доступности медицинского обслуживания у людей старшего возраста, прежде всего в группе от 60 до 74 лет, для которых вопросы здоровья и доступности медицинских услуг особенно важны.
Кроме того, жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны (21 процент), а также неопределенностью относительно будущего в целом (20 процентов).
