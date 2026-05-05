Опять очереди у секонд-хендов: жителям Латвии рассказали, когда придет время на всем экономить

Примерно через два месяца сокращение затрагивает также аптеки и косметику, по мере того как бюджет становится более напряженным. Через 9–10 месяцев падение спроса распространяется на одежду, обувь, электронику и товары для отдыха. Домохозяйства откладывают несущественные покупки и сосредотачиваются на базовых потребностях, таких как энергия и продукты питания. При этом домохозяйства не только тратят меньше, но и меняют свои покупательские привычки. Уже примерно через месяц растут расходы в электронной коммерции, а рынок подержанных товаров активизируется примерно через четыре месяца. Это свидетельствует о том, что жители переориентируются на более доступные каналы, а не просто равномерно сокращают потребление во всех категориях.