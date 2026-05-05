Опять очереди у секонд-хендов: жителям Латвии рассказали, когда придет время на всем экономить
Хотя жители Латвии уже в первые дни конфликта ощутили влияние войны на Ближнем Востоке на цены на топливо, более заметный рост инфляции может проявиться только осенью, указывает главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис. Стоимость отдельных товаров и услуг может реагировать на рост цен на энергию с задержкой до 10–12 месяцев.
С начала конфликта с участием Ирана 27 февраля мировые цены на энергию существенно выросли. Цена нефти Brent увеличилась на 45%, а европейского природного газа (TTF) — на 39%. Хотя это глобальные тенденции, их влияние напрямую ощущается и в Латвии — от топлива до расходов на содержание жилья — и становится все более заметным для домохозяйств.
«Шок цен на топливо распространяется в экономике Латвии неравномерно — часть цен реагирует немедленно, тогда как в других сегментах эффект проявляется только спустя несколько месяцев. В целом показатель инфляции в Латвии начинает более существенно реагировать на рост цен на энергию в среднем примерно через шесть месяцев. Хотя первоначальный шок потребители еще не полностью ощутили, основное ценовое давление станет заметным позже», — говорит К. Пургайлис.
Рост цен развивается постепенно
Если транспортная отрасль реагирует на рост цен на топливо сразу, то динамику цен на продукты питания в Латвии характеризует инерция — в этом сегменте ускорение роста цен происходит в среднем примерно через семь месяцев. Это связано со структурой цепочек поставок, складскими услугами и контрактными ценами, которые сглаживают краткосрочные колебания.
Похожая задержка наблюдается и в сегменте мебели и товаров для дома, где рост цен ускоряется примерно через восемь месяцев. Сектор коммунальных услуг — вода, электроэнергия и газ — также реагирует на изменения цен на энергию в среднем через шесть месяцев, поскольку во многом регулируется и менее чувствителен к краткосрочным колебаниям на нефтяном рынке.
В секторе услуг реакция инфляции еще более замедленная: рост цен в ресторанах и гостиницах становится более выраженным примерно через восемь месяцев, а в отдельных сегментах, таких как здравоохранение и услуги отдыха, эффект может проявиться лишь через 11–12 месяцев. Это отражает рост затрат на рабочую силу, аренду и другие косвенные издержки.
Цены ускорятся осенью
По мнению экономиста, из-за этих различных временных лагов наиболее заметное ускорение инфляции в Латвии, вероятно, будет наблюдаться осенью, когда одновременно начнут действовать несколько инфляционных факторов. Это усилит общее влияние роста цен и увеличит давление на бюджеты домохозяйств, вынуждая жителей откладывать или сокращать расходы. В Латвии первая реакция обычно видна в розничной торговле топливом — расходы в этой категории начинают снижаться примерно через месяц после роста цен на энергию.
Примерно через два месяца сокращение затрагивает также аптеки и косметику, по мере того как бюджет становится более напряженным. Через 9–10 месяцев падение спроса распространяется на одежду, обувь, электронику и товары для отдыха. Домохозяйства откладывают несущественные покупки и сосредотачиваются на базовых потребностях, таких как энергия и продукты питания. При этом домохозяйства не только тратят меньше, но и меняют свои покупательские привычки. Уже примерно через месяц растут расходы в электронной коммерции, а рынок подержанных товаров активизируется примерно через четыре месяца. Это свидетельствует о том, что жители переориентируются на более доступные каналы, а не просто равномерно сокращают потребление во всех категориях.
Что будет с газом?
Дополнительные корректировки во второй половине года может вызвать и неопределенность относительно цен на газ. После холодной зимы запасы газа в Европе остаются сравнительно низкими, а военные конфликты в ключевых регионах поставок, особенно на Ближнем Востоке, могут существенно повлиять на доступность газа на мировом рынке.
Если запасы газа не будут восстановлены достаточно быстро, Европа может быть вынуждена конкурировать с Китаем и другими экономиками Азии за ограниченные и, соответственно, потенциально более дорогие энергоресурсы.
«Хотя риски увеличились, финансовые рынки пока сигнализируют о большем спокойствии — фьючерсные контракты показывают, что цены на газ осенью могут сохраниться близкими к текущему уровню. Участники рынка в настоящее время оценивают вероятность перебоев поставок как ограниченную или ожидают, что цепочки поставок со временем стабилизируются. Однако эти ожидания могут быстро измениться, если геополитическая ситуация ухудшится», — добавляет К. Пургайлис.
Различная реакция
Стоит отметить и региональную особенность: в Латвии и Эстонии после роста цен на энергию в ряде сегментов розничной торговли снижается спрос, тогда как в Литве в тех же категориях наблюдается противоположная тенденция.
В Латвии и Эстонии сокращаются расходы, например, на топливо, косметику, медицинские товары, а также на информационно-коммуникационное оборудование. В Литве же более высокие цены на энергию в этих категориях чаще связаны с ростом расходов, а не с их снижением.