В латвийском городе жителям оплатят 70% стоимости подключения к водопроводу и канализации
Елгавская дума утвердила новые обязательные правила самоуправления «Участие жителей в проектах строительства и реконструкции инфраструктуры водоснабжения», которые дают возможность жителям Елгавы привлечь софинансирование муниципалитета до 70 процентов на строительство новых сетей водопровода и канализации или их реконструкцию.
В бюджете этого года предусмотрено софинансирование в размере 100 000 евро на строительство водопроводов и 150 000 евро — на строительство канализационных сетей. Заявки можно подать до 1 июня.
До настоящего времени в самоуправление уже обратились несколько физических и юридических лиц, проявивших интерес к строительству сетей канализации и водопровода на восьми улицах в сотрудничестве с муниципалитетом. Общая стоимость этих потенциальных проектов составляет 1,3 миллиона евро.
Правила предусматривают, что участие жителей в проекте должно быть как финансовым, так и материальным — физические или юридические лица, подающие проект, должны обеспечить собственное финансирование не менее 30 процентов, разработку проектной документации и авторский надзор.
В свою очередь, муниципальное предприятие Jelgavas ūdens будет организовывать процедуру закупки строительных работ по представленным жителями проектам, сами строительные работы, строительный надзор, ввод объекта в эксплуатацию, а также заключать договор участия с жителями или их уполномоченными представителями.
Построенная в рамках проекта инфраструктура водоснабжения после ввода в эксплуатацию станет собственностью муниципального предприятия.
Жителей или их уполномоченных представителей приглашают подавать заявки до 1 июня в Центр обслуживания клиентов Елгавского самоуправления по адресу: улица Лиела, 11, Елгава, кабинет 131, либо направлять их в электронном виде на адрес pasts@jelgava.lv.
Консультации по подаче проекта можно получить в техническом отделе Jelgavas ūdens (телефон 63007103, электронная почта[td@ju.lv), а также в строительном управлении Елгавского самоуправления (телефон 63005561).