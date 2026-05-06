В Риге хотят сделать платным въезд в центр города. А другие предложения будут?
Как заявил председатель Комитета по развитию города Эдгарс Бергхолцс, проект введения зоны низких выбросов в Риге будет дополнительно оценен, поскольку предложенные сценарии в основном направлены на увеличение городского бюджета, а не на сокращение количества автомобилей в городе и улучшение качества воздуха.
Как отмечает Э. Бергхолцс, разработанные Департаментом городского развития Рижского самоуправления и компанией Ernst & Young Baltic альтернативные сценарии зоны низких выбросов в случае Риги фактически означали бы введение платы за въезд, а не целенаправленные решения по улучшению качества воздуха.
«Считаю, что это очередной проект самоуправления, при реализации которого, возможно, были растрачены средства впустую. До сих пор уже израсходовано 253 616 евро, а на разработку плана действий зарезервировано еще более 155 тысяч евро, однако при этом не оценено финансовое влияние таких ограничений движения на все вовлеченные стороны, не определены источники финансирования, не разработан план использования доходов, а также не проанализировано влияние других проектов самоуправления на интенсивность движения в городе», — отметил Э. Бергхолцс.
«Обществу этот проект преподносится как успешное решение для улучшения качества воздуха, однако его преимущества преувеличиваются, поскольку во многих странах мира такие зоны не дали ожидаемых результатов. Международный опыт показывает, что плата за пробки прежде всего снижает интенсивность движения, тогда как улучшение качества воздуха является вторичным эффектом. Кроме того, в других городах доходы направляются на конкретные цели развития города, например, на общественный транспорт или строительство дорожной инфраструктуры, предлагающей альтернативу частным автомобилям, однако у Риги такого плана нет», — поясняет глава комитета.
«Развитие Рижской окружной дороги позволило бы существенно сократить транзитное движение и пробки в центре, что и является главной целью. Поэтому я хочу оценить альтернативные решения по сокращению транзитного потока, которые могли бы дать такие проекты, как строительство окружной дороги и Северной переправы, а не вводить новые платежи и дополнительную нагрузку для автомобилистов и рижан», — отметил Э. Бергхолц.
