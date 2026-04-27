Сегодня 16:21
Рижанам предоставили возможность бесплатно заняться спортом под руководством тренера. Куда бежать?
Как сообщает пресс-служба Рижской думы, самоуправление предлагает бесплатные спортивные занятия под руководством профессиональных тренеров с 5 мая по 31 августа в разных местах города.
Бесплатные тренировки пройдут в 20 микрорайонах — Торнякалнсе, Агенскалнсе, Ильгюциемсе, Даугавгриве, Гризинькалнсе, в центре города, в Иманте, Золитуде, Межциемсе, Югле, Кенгарагсе, Плявниеках, Зиепниеккалнсе, Латгальском микрорайоне, Мангальсале, Вецмилгрависе, Саркандаугаве, Межапарке, Тейке, Пурвциемсе.
Население приглашают выбрать наиболее удобную для себя локацию, взять с собой бутыку с водой и позитивный настрой. Занятия реализуются при поддержке Департамента образования, культуры и спорта Рижского самоуправления.
Время и место занятий: