В Латвии появится новый вид общественного транспорта. В стране начали готовить для него инфраструктуру
Предприятие Latvijas dzelzceļš начинает реализацию проекта Фонда сплочения Европейского союза, приступая к адаптации железнодорожной инфраструктуры Латвии для эксплуатации безэмиссионных поездов на аккумуляторных батареях (Battery Electric Multiple Unit - BEMU).
Проект предусматривает проектирование и строительство современной зарядной инфраструктуры на стратегически важных железнодорожных станциях Латвии — в Сигулде, Ливанах и Даугавпилсе, а также в Цесисе, если доступного в рамках проекта финансирования будет достаточно.
Выбор этих станций основан на интенсивности пассажиропотока, географическом расположении и значении соответствующих железнодорожных линий в системе региональной и государственной мобильности, а также на доступности общественного транспорта для пассажиров.
Использовать аккумуляторные поезда предполагается на тех маршрутах, где полная электрификация линий не реализована, то есть, вместо все еще колесящих по латвийским рельсам дизель-поездов советского производства.
Следующим этапом реализации проекта станет объявление открытого конкурса «Строительство инфраструктуры зарядки BEMU» по принципу «проектируй и строй».
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Latvijas dzelzceļš ищет себе начальство. Сколько будут платить руководителям едва выживающей железной дороги?