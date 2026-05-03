Latvijas dzelzceļš ищет себе начальство. Сколько будут платить руководителям едва выживающей железной дороги?
Государственная канцелярия в сотрудничестве с Министерством сообщения Латвии объявила конкурс на три должности членов совета государственной акционерной компании Latvijas dzelzceļš. Кандидатов приглашают подать заявки до 20 мая 2026 года.
В рамках конкурса отбираются кандидаты по трем направлениям компетенций: финансы, аудит, управление рисками, разработка стратегии, корпоративное управление и управление заинтересованными сторонами; реализация стратегии, понимание отрасли, управление компаниями и командами, развитие бизнеса; а также системы внутреннего контроля, цифровая трансформация и управление долгосрочными проектами.
К претендентам предъявляются требования, обеспечивающие способность профессионально выполнять обязанности члена совета. В частности, необходим соответствующий управленческий опыт, высшее образование, а также знание государственного и английского языков. Кандидаты должны соответствовать установленным нормативными актами требованиям, включая требования к репутации и предотвращению конфликта интересов.
Отбор кандидатов пройдет в несколько этапов. На первом этапе будут оцениваться поданные документы и соответствие требованиям, на втором — кандидатам предстоит представить свое видение приоритетов развития Latvijas dzelzceļš и основных вызовов в будущем.
Для обеспечения объективного и профессионального процесса отбора Государственная канцелярия создала номинационную комиссию, в которую входят представители государственного управления и независимые эксперты. Для привлечения кандидатов и оценки управленческих компетенций привлечена компания по подбору персонала Human Source.
Ежемесячное вознаграждение члена совета предусмотрено в размере 1840,50 евро до уплаты налогов, председателя совета — 2454 евро.
Объявление о конкурсе доступно на сайтах Государственной канцелярии, Министерства сообщения и Latvijas dzelzceļš, а также на портале вакансий Государственного агентства занятости Латвии.
В последние годы дела у LDz идут неважно. Из-за падения грузового транзита доходы резко упали, но содержать инфраструктуру как-то надо.