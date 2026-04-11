Здания, гараж и дом отдыха локомотивных бригад: LDz объявил крупную распродажу имущества
Latvijas dzelzceļš (LDz) выставит на аукционы пять объектов недвижимости в Риге, Даугавпилсе и Резекне с общей стартовой ценой 1,03 млн евро, говорится в сообщении, опубликованном в официальном издании Latvijas vēstnesis.
В частности, в Риге LDz предложит приобрести хозяйственно-бытовое здание на улице Кроню. Стартовая цена аукциона установлена в размере 412 665 евро.
Одновременно в Даугавпилсе LDz выставит на аукцион недвижимость на улице Михоелса со стартовой ценой 258 539 евро. Объект состоит из административного здания и связанных с ним инженерных сооружений. Дополнительно LDz предложит приобрести 13 кондиционеров, цена продажи которых установлена на уровне 170 евро.
Также в Даугавпилсе LDz выставит на продажу объект на улице Андрея Пумпура, который состоит из дома отдыха локомотивных бригад, а также канализационной сети, водопровода и теплосети. Стартовая цена аукциона составит 182 445 евро.
Кроме того, в Риге LDz предложит приобрести объект на улице Ренцену со стартовой ценой 138 684 евро. В его состав входят служебное здание, котельная и связанные с ними инженерные сооружения. В Резекне же за 38 664 евро на аукцион будет выставлено административное здание железнодорожной полиции и гараж.
Аукционы начнутся 15 апреля в 13:00 и завершатся 15 мая в 13:00.