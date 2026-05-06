Один из известных магазинов возвращается после долгого перерыва: что изменилось в торговых центрах AKROPOLE
Весной в торгово-развлекательных центрах AKROPOLE произошли изменения в составе арендаторов: часть магазинов расширила или обновила помещения, также открылись новые торговые точки.
Генеральный директор SIA Akropole Latvija Каспарс Бейтиньш сообщил, что компания следит за изменениями на рынке и корректирует предложение с учетом интересов посетителей. По его словам, этой весной изменения затронули несколько сегментов, включая товары для дома и интерьера, одежду, детские товары и товары для животных. Он также отметил, что JYSK ранее был одним из первых арендаторов AKROPOLE Alfa и теперь возвращается в торговый центр после пятилетнего перерыва.
В AKROPOLE Alfa магазин JYSK расположен на первом этаже, недалеко от входа B. Его площадь составляет 1030 квадратных метров. В магазине представлены мебель, текстиль, товары для интерьера и другие товары для дома.
Изменения произошли и в сегменте детских товаров. Магазин XS Rotaļlietas расширил площадь до 670 квадратных метров. По данным торгового центра, теперь это крупнейший магазин бренда в Балтии. В нем также представлены концепты Build-A-Bear и Little Things. После реконструкции на новом месте открылся магазин Toys Planet, где представлены наборы Lego и игры для детей разных возрастов.
С конца апреля в AKROPOLE Alfa в более просторных помещениях работает магазин Dino Zoo. В нем также появилась дополнительная услуга — парикмахерская для собак. Среди других изменений этой весны — открытие магазина интимных товаров SEXYSTYLE и магазина женского нижнего и ночного белья CHANGE Lingerie в новом формате. В конце июня в торговом центре также планируется открыть магазин аксессуаров и украшений Milo Beauty.
Изменения проходят и в AKROPOLE Rīga. Весной там открылись новые магазины, а часть уже работающих торговых точек обновляет помещения. В марте в центре начал работу магазин SEXYSTYLE, а в апреле открылся второй в Балтии магазин польского бренда TATUUM. Первый магазин этого бренда в Латвии ранее открылся в AKROPOLE Alfa.
В июне в AKROPOLE Rīga после реновации планируется открыть обновленный магазин Euronics. После ремонта там будет изменена торговая среда и представление ассортимента техники.